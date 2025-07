Goldberg revela que por poco no se da su lucha de retiro

Gunther y Goldberg lucharán por el Campeonato Mundial de Peso Completo en la edición de Saturday Night’s Main Event del 12 de julio de 2025, en lo que será la primera defensa titular del «Ring General», luego de que recuperara el título de manos de Jey Uso la semana anterior. El miembro del Salón de la Fama WWE confrontó al Campeón Mundial en el reciente Monday Night Raw para decirle que tenía asuntos pendientes con él y se pactó el encuentro, que será el último en su icónica carrera.

► Triple H llamó a Goldberg para concretar su lucha de retiro

Si bien todo está listo para el último combate en la carrera de Goldberg en la WWE, pero casi no se lleva a cabo por una llamada perdida, literalmente. De hecho, el miembro del Salón de la Fama WWE confesó durante una entrevista reciente en SHAK Wrestling que la llamada de Triple H para hablar sobre su combate de retiro casi no fue contestada porque Goldberg pensó que era solo algún spam, e incluso dejó de contestarla a la primera, pero sí lo hizo en el segundo intento, donde finalmente se concretaron los detalles para su lucha de este sábado.

«Sí, fue bastante loco cómo sucedió. Obviamente, no fue el mejor escenario para mí. Me hubiera gustado ir directamente a un combate de retiro poco después de la última vez que subí al ring, ¿sabes?, para estar mental y físicamente más preparado. Pero esta vez me dieron un poco de tiempo para prepararme. Así que, por contradictorio que suene esa afirmación, todo salió bien».

«Despidieron a Vince y la empresa adquirió una personalidad e infraestructura completamente diferentes. Y sí, bueno, estaba cortando el césped con mi tractor y recibí una llamada de Nueva York de un número desconocido —bueno, para mí era un número desconocido— y no contesté. Luego contesté la segunda vez, y ¡sorpresa!, era el Sr. Levesque.»

«Así que agradezco la oportunidad y también que me dieran más de tres semanas para prepararme.»

«Ya no sabes quién llama. Tuve esa conversación con mi esposa la semana pasada. La mitad de las llamadas que recibimos son spam y, personalmente, a estas alturas, creo que es una invasión de la privacidad y debería ser ilegal. Pero esa es otra conversación.»