La Superestrella WWE, Goldberg, llevas ya varios meses diciendo que pronto tendrá su lucha de retiro. Sin embargo, aunque se esperaba que saliera hace varias semanas en uno de los recientes eventos premium de WWE, para encarar a Gunther, su supuesto rival final, esto no ocurrió.

Y muchos fans se han estado preguntando qué pasa con Goldberg y su lucha de retiro. Pues bien, la más reciente información es que dicho combate tendría lugar en agosto, en una de las dos noches de SummerSlam 2025.

► Goldberg asegura estar mejorando físicamente

Pero, además, Goldberg estuvo recientemente en un episodio del podcast Carcast, y allí reveló que a finales de 2024 lidió con algunas lesiones, pero que ya está con bastante mejoría física y listo para volver al ring por una última vez. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Me siento un poco mejor, he subido un poco de peso, hermano. He estado haciendo algo de kickboxing los fines de semana. Ahí voy, hombre, todavía me queda algo de tiempo. Despacio, pero seguro, Roma no se construyó en un día.«

«En este momento no tengo ninguna lesión, lo cual podría abrir la puerta para mi primer combate desde que perdí contra Bobby Lashley en Crown Jewel 2022. Créeme, ha sido muy difícil controlarme, pero creo que estoy siguiendo un buen cronograma. Estoy libre de lesiones por ahora.»

«En cuanto a mi hombro, que ha sido una de las principales razones por las que he estado fuera, comparo mi rehabilitación con restaurar un auto clásico. Mucho mejor. O sea, puedo hacer cosas con él — en diciembre no podía hacer nada. Es una de esas cosas… es como reconstruir un coche. Hay que desarmarlo hasta dejarlo en lo mínimo indispensable y luego ir armándolo de forma lógica, paso a paso. Eso aplica tanto para un vehículo como para tu cuerpo. No puedo precipitarme y poner cosas antes de tiempo. Es un proceso muy lento, pero creo que la forma en la que lo estoy haciendo va a funcionar».