Goldberg regresaría a WWE en el próximo Raw

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el regreso de la leyenda del ring, Goldberg, a WWE, estaría bastante cerca. Así lo ha podido saber y reportado Viper de Pro Wrestling Nexus y Bodyslam.net, a través de su cuenta de Patreon.

Según la información divulgada, Goldberg está programado para regresar a WWE el próximo lunes en Monday Night Raw. Esto, tan solo una semana después de que Gunther le diera una paliza a Jey Uso para recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► Goldberg vs. Gunther , todo listo para la lucha de retiro de «El Mito»

Recordemos que Goldberg lleva meses diciendo que para el verano de 2025 tendrá su lucha de retiro ante Gunther en WWE. Así que el combate será por el Campeonato Mundial de Peso Completo, y aunque no se sabe la fecha, bien podría ser en un futuro WWE Saturday Night’s Main Event, en SummerSlam 2025 o, por qué no, en WWE Night of Champions 2025 desde Arabia Saudita a finales de este mes. Los mantendremos informados aquí en SÚPER LUCHAS.