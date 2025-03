En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el Miembro del Salón de la Fama WWE, Goldberg, ha decidido regresar a la red social X, antes conocida como Twitter.

Esto, luego de que su última publicación fuera el 29 de marzo de 2021. Nunca dio ninguna explicación Goldberg acerca de por qué razón decidía alejarse de esta red social, pero, ahora, los fanáticos celebran su decisión de volver a estar activo en X.

► Goldberg anuncia que regresa a X, de cara a su regreso a WWE

Fue con esta publicación que dio a sus fans la noticia:

I AM BACK!!!!! 🙏🏼😤 — Bill Goldberg (@Goldberg) March 8, 2025

«¡HE VUELTO! 🙏🏼😤».



Recordemos que Goldberg, de 58 años de edad, se prepara para dar su última lucha en WWE. Y aunque hubo rumores de que sería ante el Campeón Mundial, Gunther, en WrestleMania 41, esto, finalmente, se descartó.

El propio luchador ya ha revelado que su lucha de retiro será en verano, así que, seguramente, será en el evento premium SummerSlam 2025. Los mantendremos informados aquí en SÚPER LUCHAS.

Goldberg luego realizó un video para su cuenta de Instagram, en donde reveló que, aparentemente, alguien había hackeado su cuenta de X. Y ahora prometió tuitear «duro y puro, al estilo de Texas».

Así mismo, Goldberg, en otro video en Instagram, dejó claro que estará en la mejor forma física posible para su última lucha:

«¡He vueltooo…! 😉😤. Una nota rápida de hoy: sobreviví a un descanso de tres semanas del gimnasio después de mi tratamiento con células madre. Así que el acrónimo de hoy es WTFO (what the fuck, over? – ¿Qué carajos, cambio?), si sabes, sabes».