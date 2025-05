¿Goldberg podría aparecer en WWE Backlash 2025?

Los fanáticos de la WWE siguen esperando a que Goldberg regrese. Ya no para que tenga su combate de despedida –el veterano comentaba en abril: «Lucharé antes de que finalice el 2025. No sé contra quién, cuándo ni dónde lucharé»– sino para construirlo porque claramente no va a salir de la nada. Ahora, ¿podría esto comenzar a suceder en Backlash el 10 de mayo?

► ¿Goldberg en Backlash?

En realidad, lo cual nos lleva a la cuestión que nos ocupa ahora con el nuevo evento premium, la construcción ya habría comenzado en Bad Blood en 2024 cuando tuvo un incidente con Gunther. Y podría continuar con el mismo «Ring General» este próximo sábado, donde este enfrentará al comentarista Pat McAfee, con quien Goldberg comparte un pasado en la NFL.

¿Podría ser posible que todo se junte en el Enterprise Center en San Luís, Misuri? Eso piensa nuestro compañero Bill Apter, como expone en Sportskeeda WrestleBinge:

«No he escuchado nada, pero si quieres intentar unir las piezas, supongo que tiene sentido. Él comenzó todo esto en Bad Blood con Gunther. Desde entonces no han hecho nada. McAfee tiene antecedentes en el fútbol americano, Goldberg también. Se acerca el evento en Arabia Saudita. Así que, si quieren que Goldberg vs. Gunther ocurra en ese Premium Live Event en Arabia Saudita que será en junio, bien podrían comenzar a construirlo ahora en mayo. Pero, repito, no he escuchado si él estará este sábado.»

Sentido, tiene. También podríamos añadir que el combate Gunther vs. Pat McAfee ha salido de la nada para precisamente no llevar al ex Campeón Mundial de Peso Completo a una nueva historia importante porque ya tienen previsto justamente que retome la que ya tiene con Goldberg. Pero tampoco podemos pasar por alto que de momento no se sabe nada y todo es especulación.