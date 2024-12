Goldberg podría luchar en WWE Royal Rumble 2025, avisa su hijo

Gage Goldberg no pierde de vista a su padre, Goldberg, en su regreso a la WWE, mientras vive su propia vida en la universidad. No hace mucho, avisaba de que el miembro del Salón de la Fama daría una paliza a Gunther. Lamentablemente, un informe reciente apuntaba a que la compañía habría cancelado dicho combate. Pero no lo que puede pasar a continuación con el veterano.

► ¿En Royal Rumble?

Y su hijo adelanta en Sportskeeda WrestleBinge que su padre podría luchar en Royal Rumble 2025:

«Yo sé que todavía lo tiene. Tiene un tiempo para prepararse, sé que trabaja duro en el gimnasio todos los días. Está mejorando su cardio, y ya sé que estará al 100% listo para la pelea. Realmente no sé si la edad puede ser un factor con mi papá, porque él tiene [señala la cabeza], un interruptor en su mente que, cuando se activa, es simplemente el final del juego. Sí señor. Claro que podría. No me lo ha dicho todavía, pero ¿quién sabe? Definitivamente lo haría, está dispuesto a cualquier cosa. Si le dicen, ‘Ok, vas a pelear con este tipo’, lo hará al 100%. ¿Entrar al Royal Rumble? Lo hará.»

► La puerta abierta

Mientras vive su propia vida en la universidad pero Gage está a una llamada de tener una oportunidad en WWE:

«Honestamente, amo a Triple H. Es súper amable con mi papá, una gran persona, muy atento con mi mamá. Me cae bien, es increíble». El entrevistador, Bill Apter, le preguntó si HHH le había dicho que lo llamara si alguna vez quería probar suerte en la empresa. «Oh sí, sí señor.» Apter luego le preguntó en broma a Gage si estaría dispuesto a afeitarse la cabeza y quedarse calvo en WWE: «Todavía no.»