Goldberg ocultó lesión durante su segunda etapa en WWE

El año pasado, Goldberg reveló su acuerdo para luchar contra Roman Reigns en febrero de 2022, con la condición de recibir un combate de retiro adecuado después; sin embargo, ese combate nunca se llevó a cabo, lo que dejó decepcionado al miembro del Salón de la Fama WWE de que Vince McMahon hubiera roto su promesa. Hoy en día, ya no piensa en esa lucha de retiro, pero todavía no ha anunciado oficialmente que haya colgado los botines, a pesar de que lleva más de dos años sin disputar un combate; además, tampoco ha restringido sus opciones y se mostró abierto para competir en cualquier lado.

► Goldberg luchó con una lesión en el manguito rotador

El miembro del Salón de la Fama WWE regresó a la compañía en el 2016 y tuvo una rivalidad con Brock Lesnar que derivó en un combate en Survivor Series ese año, donde terminó derrotándolo en menos de minuto y medio, luego de una ofensiva a gran intensidad.

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, Goldberg reveló que se rompió el manguito rotador durante su lucha de contra Brock Lesnar en el 2016, pero decidió no revelar la lesión, y continuó luchando a pesar de esta afectación. En consecuencia, el miembro del Salón de la Fama WWE explicó que comenzó a usar su hombro izquierdo para usar su lanza debido a la lesión, aunque la misma le limitó la capacidad para realizar ciertos movimientos, como el Jackhammer, pero prefirió ocultar el secreto para evitar la cirugía que le hubiera impedido de hacer algún combate posterior.

«Si miras hacia atrás y solo eres estratégico en lo que miras, hubo un momento en mi carrera en el que comencé a hacer lanzas a los muchachos con mi hombro izquierdo. ¿Por qué crees que sucedió eso? Porque me desgarré el manguito rotador la primera noche que rivalicé con Brock, y no le dije a nadie, y trabajé alrededor de eso todo el tiempo. Ciertas situaciones las podía solucionar, y ciertas veces no.

Con dolor, eso es un eufemismo. No pude levantar el brazo durante cinco o seis años, pero una vez más es una de esas cosas que elegí guardar para mí porque si hubiera dicho algo, Dios no quiera que vaya a operarme y Vince me necesite. O si voy a operarme sin decirle a nadie, mi suerte es que, dos semanas después de que termine, me llamará y querrá que vaya a luchar, así que simplemente aguanté».

Luego de que culminara su contrato con WWE hace un par de años, Goldberg es un agente libre y podría luchar donde quisiera; sin embargo, no parece muy apurado en llevar a cabo este último combate, y además, ni WWE ni ninguna otra empresa lo ha contactado.