Goldberg: «Nunca hablaré mal de Vince McMahon»

Hace un tiempo, Goldberg hablaba en estos términos de Vince McMahon, antes de que WWE finalmente, bajo el mando de Triple H, le diera su lucha de retiro, la cual todavía no tiene fecha:

« Así que le debo todo, hasta que fuimos a Arabia Saudita y me pidió que hiciera quedar bien a Roman Reigns, y yo tenía COVID . Recuerdo llamarlo desde mi casa y decirle: ‘Escucha, aquí está el trato. Lo haré si me das una lucha de retiro’. Hice lo que me pidió. Como artista, tenía 56 años. Como ser humano, eres consciente de cómo te ves en traje de baño, especialmente dos meses antes de ponértelo, no pudiste entrenar porque tenías COVID. Me puse en una situación horrible para conseguir lo que quería, pero para satisfacerlo y darle lo que quería. El problema es que él nunca cumplió su parte del trato . Vince es una porquería en mi opinión «.

Más recientemente, en The Ariel Helwani Show, el miembro del Salón de la Fama muestra que sus pensamientos con respecto a su antiguo jefe se han tranquilizado:

«No, no, para nada. Nunca pensé que saldría de WWE. Nunca me lo habría imaginado. Debió haber sido algo bastante fuerte para sacarlo de ese rol. No voy a entrar en detalles de ninguna manera. Todo es cuestión de opiniones, y yo no doy opiniones. Todo se basa en hechos, y la gente es juzgada por los hechos, y uno sigue adelante.

Lo único que puedo decir es que Vince siempre fue maravilloso conmigo, excepto por no darme mi combate de retiro, pero no pudo porque ya no formaba parte de la organización. Tienes a los tipos de Vince y a los que no lo eran. Me gusta pensar que yo era un tipo de Vince. Tratas a las personas como quieres que te traten, y él siempre me trató con respeto, así que intenté hacer lo mismo con él.

Si estás buscando que diga algo malo sobre Vince y esa situación, no puedo hacerlo. Nunca pensé que vería un día en el que él no estuviera liderando la carga».