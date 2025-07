Goldberg no quería retirarse en Arabia Saudita

El pasado sábado 12 de julio, vimos la última lucha de Goldberg, quien se despidió frente a su gente en Atlanta, Georgia. Allí disputó su combate contra Gunther, con el Campeonato Mundial de Peso Completo en juego, y si bien no pudo lograr la victoria, dejó una buena impresión (dadas las circunstancias), y ahora puede descansar tranquilo, más aún que cerró toda posibilidad a un nuevo combate, pese a que igual estaba molesto porque las cosas no salieron como él hubiera querido en su última noche como luchador.

► Goldberg se retiró en sus propios términos

Durante una entrevista reciente con «The Ariel Helwani Show», Goldberg señaló que su combate de retiro original estaba previsto en Arabia Saudita hace unos años en Crown Jewel, y admitió que no le sentó bien que ese debía ser su último combate, lo que lo llevó a querer retirarse en sus propios términos, y a la final eso sucedió.

«La última vez que pude actuar, fue en Arabia Saudita. Tuve tres semanas de preaviso para prepararme, estaba enfermo, y fue una horrible manera de despedirme, porque realmente no participé en ello. Sentí que le hice un favor a alguien y me puse en una mala posición. Por lo tanto, no quería quedarme con la esperanza de esa actuación, digamoslo simplemente«.

«Habría sido maravilloso hacerlo justo después, o poco después. Pero si tuviera que esperar cuatro años, o lo que fuera, no me importa. Tuve una gran oportunidad de luchar por el Campeonato Mundial de Peso Completo«.