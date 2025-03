Goldberg: «No juzgues un libro por su portada»

Goldberg visitó Arabia Saudita con WWE por primera vez en 2019 para tener aquel infame combate con The Undertaker en el evento Super ShowDown.

Seis años después y habiendo visitado el país con otros tres shows (SuperShow Down 2020, Crown Jewel 2021 y Elimination Chamber 2022) el miembro del Salón de la Fama revela que tuvo dudas sobre aquella primera ocasión:

«Como judío, tenía reservas sobre ir a Arabia Saudita porque la primera vez que fuimos fue hace años, y el panorama era diferente al de ahora. Me llevé una grata sorpresa. Me quedé atónito por lo acogedores que fueron. Fue una de las mejores recepciones que he recibido en cualquier lugar, y estoy muy agradecido por ello. Esto demuestra que no puedes juzgar un libro por su portada ni tener opiniones preconcebidas sobre algo sin realmente saber de qué estás hablando. Experimentarlo en tiempo real es lo que realmente importa, no se trata de preguntarle a alguien más sobre su experiencia», explica en The Ariel Helwani Show.