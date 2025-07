Goldberg no dice «no» a volver a luchar

El sábado 12 de julio el mundo de la lucha libre presenció la última lucha de Goldberg. O puede que realmente no fuera así. Hoy sí. Pero, ¿y mañana? Como pasara con otros grandes nombres de la industria –Ric Flair, Hulk Hogan, Shawn Michaels…- es posible que él también regrese una vez más a los cuadriláteros.

A continuación, leemos las declaraciones de la leyenda viviente en The Ariel Helwani Show:

«No puedo decir eso. En principio, sí, estoy retirado, pero trabajé como un loco durante cinco meses. No creo haber dedicado tanto de mi vida a un solo objetivo, a una sola noche. Sería negligente de mi parte decir que no se sintió como una pérdida, porque estuve ahí solo 14 minutos y eso fue todo. Tengo 58 años. Mi cuerpo está bastante destrozado. Ojalá haya podido disimularlo un poco.

Tuve mi lucha de retiro. Hice que 91 personas volaran desde todo el mundo como invitados personales. No sé si quiero reiniciar todo eso y decir: ‘¿Saben qué? No me retiré. Quiero una más.’ Ese tipo de cosas no se planifican. En el mundo de la lucha libre profesional, supongo que no estás realmente retirado hasta que estás muerto. En principio, sí, estoy retirado.

No creo que me vayan a ver rondando por WWE en ningún momento del futuro, ni de lejos. En el mundo de la lucha libre, no estás realmente retirado hasta que estás muerto. Y yo no estoy muerto todavía. Fue algo que me revitalizó. Fue muy divertido. Me enseñó que puedo hacer cosas que nunca pensé que podría hacer.”