Goldberg: «No debería haberme protegido tanto»

Recientemente, nos hacíamos eco de las palabras de Diamond Dallas Page con respecto al que considera el mejor combate de su carrera y, curiosamente, ahora vamos con las de Goldberg sobre uno de los que tuvo con DDP que considera de los mejores suyos. Para ello tenermos que irnos al pasado hasta el evento Halloween Havoc 1998 y regresar al presente para recoger las declaraciones del miembro del Salón de la Fama en The Ariel Helwani Show.

«Dallas vino a mí con 14 páginas de un combate y creo que quería que lo derribara con una Spear siete veces. Antes de eso, solo había derribado a alguien con una Spear una vez. Sting, siendo Sting, dijo: ‘Sabes, Bill, creo que ese fue uno de los mejores combates y una de las mejores decisiones de tu vida.’ Puedes verlo de manera miope o puedes verlo en su totalidad. Desde el punto de vista de los negocios, debería haber tomado más de esas decisiones. No debería haber sido tan protector con mi personaje.

Mucha gente dice, ‘Eres un mark de ti mismo’, ¿verdad? Yo era un mark de mí mismo porque nadie más me respaldaba. Nadie. Llegué como jugador de fútbol profesional e intenté quitarles el trabajo a los chicos que habían estado en el deporte y en el negocio desde la infancia, porque eso era lo único que querían hacer, y significaba mucho para ellos. Lo di por sentado un poco. Siempre lo vi con una mentalidad diferente.

Al final del día, si no hubiera tenido esa mentalidad diferente, no habría sido lo que fui, y lo que fui, fue algo diferente. Creo que fui bastante exitoso en eso. Aún no he visto a gente hacer algunas de las cosas que yo pude hacer.»