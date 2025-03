Goldberg: «No culpo a Mike Tyson pero yo no lo haría»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Goldberg habla de su frustrada incursión a los deportes de combate revelando que estuvo muy cerca de pelear en GLORY y haciendo referencia al reciente combate del legendario Mike Tyson con Jake Paul.

Hablando en The Ariel Helwani Show, el veterano explica por qué finalmente nunca dio ese paso de adentrarse en las MMA y que cuando piensa en tomar un riesgo nunca considera únicamente el dinero que va a ganar.

«Siempre he jugado un poco con la idea de haber podido hacer la transición. GLORY y yo estuvimos más cerca que cualquier otra promotora de hacer algo, como una exhibición. Seré honesto. Mis habilidades están muy por debajo de lo que esperaría de mí mismo en un deporte como ese.

Mis lesiones me lo impiden. Me cuesta lanzar un derechazo sin romperme la mano o lesionarme el hombro. No me preocupa que otras personas me lastimen. Me preocupa lo que le pasará a mi cuerpo cuando haga contacto.

Nunca fui un verdadero luchador, así que no tengo un juego de suelo, aunque fui copropietario del gimnasio de MMA más grande en los años 90. Para hacer una transición así, no estuve en la época en la que el dinero de Mike Tyson estaba disponible, lo suficiente como para que aceptara subirse al ring con Jake Paul. Por la cantidad de dinero que lo hizo, no lo culpo. No creo que ese tipo de dinero existiera antes, o tal vez lo hubiera considerado.

Siempre tengo expectativas muy altas de mí mismo, y si no siento que estoy preparado, no voy a arriesgarme en televisión nacional solo por dinero y por hacerlo.»