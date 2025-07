Goldberg: un milagro de WCW… ¿imposible en WWE?

Goldberg vivió sus mejores tiempos en la lucha libre en WCW, empezando por su racha invicta de 173-0. Pero, ¿fue todo un accidente? Diríamos que es imposible que tanto éxito sea simplemente accidental.

No obstante, eso es lo que dice Jim Cornette en un video reciente en YouTube:

“Él tenía la personalidad. Pero como WCW no tenía dirección… tenían todo tipo de direcciones, múltiples direcciones al mismo tiempo. Diferentes personas estaban haciendo diferentes cosas. No había control de calidad. No había una sola voz detrás de todo, como sí pasaba con la WWF.”

“Así que Vince jamás habría puesto al tipo en televisión sin estar preparado. No lo habría hecho lucir bien en TV sin tener un plan detrás. Y si tuviera un plan detrás, no lo habría cambiado cuando Goldberg empezó a hacerse popular como un enorme babyface. Lo habría mantenido como heel, o lo que fuera. Pero como todo era improvisado, desorganizado, sin una sola persona al mando, pasaban cosas así. Luego ven a Goldberg, y entonces empieza la racha.