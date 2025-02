Goldberg: «Mi combate final va a ser en verano»

A pesar de las grandes expectativas que están generando, de que hablamos de una leyenda viviente de la lucha libre, de que tuviera aquel encontronazo con Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo, nada se sabe todavía de cuándo y dónde va a tener Goldberg la última lucha de su carrera en WWE. Anteriormente, el miembro del Salón de la Fama hacía estas declaraciones:

«Estoy pensando: ‘Estoy haciendo toda esta mierd* por una sola noche’. Literalmente me estoy rompiendo el trasero. Estoy aquí en el garaje, en el gimnasio, todas las noches«

► Se despide en verano

Pero sí podemos concretar un poco finalmente gracias a sus propias palabras recientes en CarCast:

«Me siento como un billón de dólares. Ya sea por los cambios que hice en mi vida antes o por el tratamiento con células madre después de un día, me siento como un millón de dólares en comparación. Hay que ser lógico, pero es como si fueras un caballo de carreras retenido en su establo y no pudieras salir por un tiempo. Tengo una lucha en algún momento de este verano. No sé exactamente cuándo será, pero sé que se acerca, y sé que a los 58 años tendré que estar en ropa interior frente a todos, y tengo un estándar muy alto para mí mismo. Necesito ponerme a trabajar desde ayer. El beneficio a largo plazo y el beneficio para mí en el ring serán mucho mayores si simplemente me tranquilizo».

En verano podría ser perfectamente SummerSlam 2025, evento premium conocido justamente como «La mayor fiesta del verano» de WWE. Es también uno de los grandes shows anuales de la compañía. Y donde él mismo venció a Dolph Ziggler en 2019.