Goldberg: «Lucharía contra Big E mañana mismo»

A 31 de julio de 2024 no está claro si está más cerca el regreso de Goldberg o el de Big E. Al menos en el caso del integrante del New Day ha habido novedades recientemente. Además de revelar que con el tratamiento con células madre está mejor, comentaba lo siguiente sobre qué necesita para recibir el alta:

«Ahora llevamos dos años desde que me rompí el cuello. Me rompí la C1 en dos lugares, y también la C6. Me siento genial. No tengo problemas de dolor, incomodidad, debilidad, ninguna de esas cosas. Mi fuerza es excelente. El único problema es que mi C1 se está curando de forma fibrosa, lo cual es bueno para la vida diaria normal, pero aún no se está convirtiendo en hueso nuevo y osificándose. No me darán el alta hasta que eso ocurra. Obviamente, es un hueso muy importante. Ahora, ese es el juego de espera. Hace aproximadamente un mes fui a Cancún para recibir células madre. Veremos si eso cambia algo. Por ahora, me siento genial, solo que aún no estoy en posición de recibir el alta».

Embed from Getty Images

► ¿Goldberg vs. Big E?

Si los dos volvieran quizá surgiera la oportunidad de que tuvieran un combate que bien podría ser el último en la carrera del miembro del Salón de la Fama de la WWE, quien está dispuesto a verse las caras con el fortachón. Tendrían que dejar a un lado su comedia característica. Pero sí que lo haría.

«Lo haría mañana mismo«, dijo el veterano a Chris Van Vliet en Insight. Cuando el entrevistador mencionó la frase «hombres grandes y musculosos golpeándose», contestó: «Podemos dejar esa parte fuera. Justo cuando me lo dice, Goldberg tendrá que dejarlo caer. No hago comedia de ese tipo. Nunca encajé bien con eso. Es como Indiana Jones y el tipo que entra, muestra su espada, simplemente sacas una pistola y le disparas. Eso soy yo. Menos es más.»

Embed from Getty Images

Goldberg hace referencia a esa mítica escena de la película ‘Los cazadores del arca perdida’ en la que uno de los villanos saca una espada para tener un duelo con Indiana Jones y este simplemente le dispara. En realidad, ocurrió así porque Harrison Ford estaba enfermo y no estaba disponible para más.

Happy 82nd birthday, Harrison Ford. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981) Director: Steven Spielberg pic.twitter.com/dsJnoVp2On — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) July 13, 2024

¿Te gustaría ver a Goldberg contra Big E?