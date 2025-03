Goldberg imagina enfrentar a John Cena y Roman Reigns en WWE

Aún está por confirmarse quién va a ser el oponente de Goldberg en su combate de despedida de la WWE. Lo único que él ha aclarado, aunque no es oficial, es que será en verano:

« Me siento como un billón de dólares . Ya sea por los cambios que hice en mi vida antes o por el tratamiento con células madre después de un día, me siento como un millón de dólares en comparación. Hay que ser lógico, pero es como si fueras un caballo de carreras retenido en su establo y no pudieras salir por un tiempo. Tengo una lucha en algún momento de este verano . No sé exactamente cuándo será, pero sé que se acerca, y sé que a los 58 años tendré que estar en ropa interior frente a todos, y tengo un estándar muy alto para mí mismo».

Mientras, las especulaciones, los rumores, los deseos y las imaginaciones no cesan. El propio miembro del Salón de la Fama habla de posibles oponentes para su adiós en The Ariel Helwani Show:

«Nunca tuve la oportunidad de ponerle la mano al cuello de Cena. Eso habría estado bien. Hay mucha gente con la que me hubiera encantado pelear en su momento, pero la verdad es que, ¿qué haría eso por el negocio ahora? Mucha gente ni siquiera me recuerda, los que ven lucha ahora. Mucha gente no me conoce porque hablan negativamente de mí. Creo que fui un innovador de alguna manera. Hay una gran cantidad (de personas). Me encantaría tener una revancha con Roman [Reigns]. Hay tantos chicos que son tan talentosos y que están al borde de la fama, si no es que ya lo están, que son posibilidades. Bron Breakker. Es una solución lógica. Todo depende de cómo los poderes que están decidan hacerlo posible. Lo resolveremos y, con suerte, al final del día, podré presentarme de manera positiva para que la gente de hoy, que no me recuerda, seguro que me recordará después de verme por última vez, y no será de una manera negativa».