Goldberg se coronó como nuevo Campeón Universal WWE este jueves en Super ShowDown 2020, y eso ha dado mucho de qué hablar.

El hecho es que, nos guste o no, Goldberg hizo historia de 3 maneras bastante particulares, y que lo meterán otra vez en el libro imborrable de la historia.

Con su espectacular victoria sobre The Fiend, Goldberg se convirtió oficialmente en el primer miembro del Salón de la Fama WWE en convertirse en campeón una vez ya ha sido inducido.

Y, sumado a esto, se convierte en el segundo hombre de mayor edad en ser campeón dentro de WWE, pues el primero es Vince McMahon, quien con 54 años, es decir, un año más que Goldberg, ganó el Campeonato WWE en septiembre de 1999.

Ah, pero por si fuera poco William «Bill» Scott Goldberg se convierte en el tercer hombre en portar dos veces el Campeonato Universal WWE desde su creación en agosto de 2016, pues el primero fue Brock Lesnar, seguido de Seth Rollins, aunque Lesnar ya tiene 3 reinados con este campeonato.

Algunos fans están felices, otros no tanto y unos cuantos hasta cancelaron sus suscripciones al servicio de streaming WWE Network. Lo cierto es que Matt Riddle, fiel a su estilo polémico, no dejó pasar la oportunidad para atacar a Goldberg nuevamente:

Willy G has been watching his Broserweight tapes. PS Sweet BroHammer for the win 👌 pic.twitter.com/7hA2JwQq9y

— matthew riddle (@SuperKingofBros) February 27, 2020