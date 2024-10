El Miembro del Salón de la Fama WWE, Goldberg, habló acerca de cómo se dio el encontronazo con Gunther en el evento premium Bad Blood 2024.

Goldberg recordó cómo se dio el encontronazo en una reciente entrevista con el podcast Car Cast:

► Goldberg habla de lo que pasó con Gunther en Bad Blood 2024

«Llevé a Wanda y a Gage a un evento en Atlanta. Estaba en Atlanta por negocios, filmando un programa de televisión. WWE nos extendió una invitación y fuimos a vivir la experiencia. No sé cuántos eventos en vivo he presenciado en esa situación. Fue genial, una gran invitación. Gage tenía el fin de semana libre. Debí haberlo sabido. Debí haber sabido que alguien intentaría molestarme. Y en Atlanta, nada menos.

«La estábamos pasando muy bien. Gunther, no quiero hacer más de lo que fue, pero se quejó. Me conoces, no voy a quedarme sentado dejando que alguien hable mierda. Punto final. Lo que empezó siendo una asistencia inocente a un pay-per-view terminó en un insulto por parte de uno de sus campeones actuales.

«No me importa dónde estemos, habría hecho lo mismo en cualquier lugar. Al ser en Atlanta, mi ciudad adoptiva, no estoy muerto todavía. Mientras respire, nunca hables mierda sobre mí, especialmente sobre mi familia. Cuando mencionó a Gage y siendo yo un padre, eso fue todo. No fue más que eso. Siguiente pregunta».