¿Goldberg estuvo cerca de unirse a TNA (IMPACT!)?

“TNA apesta, hombre. Creo que no tienen idea de lo que la gente quiere ver, creo. Tienen una visión muy nublada. Justo después de la muerte de Benoit, WWE y TNA tuvieron la oportunidad de ‘hacer lo correcto.’ Tuvieron una oportunidad, tuvieron la atención de todos y ¿qué hace TNA? Salieron y firmaron ‘Pacman’ Jones. Eso en sí mismo, en pocas palabras, describe la mentalidad de TNA. ¿Esa es una opción viable para Goldberg? Absolutamente no. Esos tipos no merecen tenerme en su programa“. Esto decía Goldberg de TNA en 2007.

► Goldberg no estuvo cerca de TNA, según Jeff Jarrett

En los años siguientes, aunque la conversación terminó hace mucho, se siguió hablando de la posibilidad de que el miembro del Salón de la Fama se uniera a la compañía ahora conocida como IMPACT! Wrestling. La última vez, en 2015, habrían intentado firmarlo para enfrentar a Bram. En 2023, Dixie Carter decía que le gustaría volver a trabajar con él. Pero nada de eso sucedió. Y ahora volvemos al tema con recientes declaraciones de Jeff Jarrett en My World en lo relativo a si de verdad fueron serias las pláticas de Goldberg con TNA.

“Creo que Dixie tuvo un almuerzo con él varios años después que creo con seguridad que podrías clasificar como sustancial por parte de Dixie. No pienso lo mismo por parte de Bill. Con él se trata estrictamente de dinero. Barry Bloom lo representó todos estos años. Bill ganó mucho dinero en WCW, ganó mucho dinero en WWE. Eso, ya sabes, Bill es un hombre de negocios ante todo. Entonces, nunca vi ninguna de las conversaciones con Bill estrictamente fuera de que no hay suficiente dinero allí para que Bill venga”.