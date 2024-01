Goldberg: «Estaba listo para acabar mi racha en WCW»

El poderoso Goldberg será siempre recordado por su racha invicta de 173 luchas sin ser derrotado en WCW. Dicha racha duró desde el 23 de junio de 1997, hasta el 27 de diciembre de 1998, cuando Kevin Nash logró vencerlo en Starrcade 98, aunque la realidad es que Chad Fortune ya había dejado la racha 5 ganadas y 1 perdida en julio de 1997, pero en una lucha no televisada de WCW, por lo que esta derrota nunca contó.

Esta racha siempre ha sido objeto de críticas, pero sin duda alguna, sirvió para elevar el aura de gran luchador de Goldberg, así como para entretener a los fans de WCW. Sin embargo, recientemente, Goldberg reveló que él nunca pidió tener esta racha tan larga y que, es más, estaba dispuesto a acabarla en cualquier momento. Así lo dijo en una reciente entrevista con el podcast de Steve Treviño and Captain Evil:

► Goldberg habla de su racha

«No, nunca estuve en la situación de hacer una elección y decir: ‘Quiero perder la racha aquí’. La verdad es que nunca me pagaron lo suficiente como para ser también directivo y programar luchas.

«Quería perder ante Bobby Eaton en un combate en un House Show y mi pedido fue rechazado. Era su cumpleaños y estábamos en un House Show, quería que me venciera en su cumpleaños en plena racha de victorias, pero no me dejaron y no tenía ni idea de por qué».