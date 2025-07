Goldberg está enojado por cómo fue su retiro en WWE

Dos días después de poner fin a su carrera en WWE, Goldberg revela que no está en absoluto contento con cómo fue todo. ¿Por qué motivo? A continuación, leemos las declaraciones de la leyenda viviente en The Ariel Helwani Show.

¿Con qué parte no estabas entusiasmado?

Saturday Night’s Main Event. Televisión en vivo en Atlanta. Siempre sueñas con cómo vas a hacer las cosas y, en última instancia, tener un poco más de control sobre el tiempo y el espacio habría sido mucho más preferible. Dejémoslo así. Que me dieran esa oportunidad en un show tan especial, con el linaje que tiene, y poder enfrentar al Campeón Mundial Peso Pesado, Gunther… fue un honor y un privilegio. Tenía que aprovecharlo al máximo.

¿Preferirías que tu combate de retiro hubiera sido en un Premium Live Event?

100%.

¿Por qué? ¿Por tener más tiempo?

Sí, absolutamente. Me cortaron a los 20 segundos con el micrófono en la mano. Me faltan dos semanas para poder soltar toda la sopa y decir cómo me siento sobre todo el proceso, desde que surgió la idea hasta su ejecución. Fue algo menos de lo deseado. No voy a quejarme porque no muchos tienen esa oportunidad. Hay muchas variables que te ponen en desventaja, y poder hacer un combate de 12 o 13 minutos —que se sintieron como 115— fue una gran oportunidad. Gunther fue un tipo increíble para trabajar. Fue genial. Me divertí. Me estaba riendo cuando me estaba golpeando con chops. Realmente la pasé bien. En dos semanas contaré toda la historia.

¿Firmaste un acuerdo de confidencialidad (NDA)?

Digamos que sí.

¿Pediste tú mismo tener esa entrada con Doug Dillinger, Ernest “The Cat” Miller, Josh Barnett, y más?

1000%. Hubo un par de cosas que pedí. No pedí M&Ms verdes, pero sí un par de cosas que me parecieron geniales. Algunas se concedieron y otras no. No voy a decir qué luchadores quería en el público, porque no quiero meterme en las relaciones entre WWE y los talentos actuales o pasados. No puse muchos nombres. Puse a varios jugadores de fútbol americano. Tyrone Spong iba a estar allí originalmente y CT Fletcher iba a acompañarme en la entrada. Íbamos a hacer muchas cosas diferentes. Solo tuvimos tres semanas para organizarlo todo. Fue difícil reunir a todos porque sus agendas estaban ocupadas, de gira o con compromisos. Mi coach de los Falcons estaba en Irlanda. No podía contactar a todos tres semanas antes y esperar que vinieran. Los que sí vinieron fueron personas muy importantes en mi vida. Fue increíble.