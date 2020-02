Cuando se acerca un evento como el WWE Super ShowDown que se celebrará el 27 de febrero el nombre de leyendas como Bill Goldberg empieza a pupular por el aire ante la posibilidad de que realicen un regreso a los encordados. El año pasado, el miembro de Salón de la Fama fue a Arabia Saudita con el Imperio McMahon en el mes de junio para verse las caras con The Undertaker.

Pero al mismo tiempo tampoco había ninguna base sobre la que apoyar la idea de su regreso para este nuevo especial de WWE Network en tierras saudíes dado que no ha aparecido en la empresa durante un tiempo y tampoco ha tenido problemas con nadie, más allá de aquella conversación en Twitter con Roman Reigns que no los llevará a nada, obviamente. Pero anoche las cosas cambiaron.

► Bill Goldberg está de vuelta en WWE

Durante la emisión de Monday Night Raw, WWE lanzó este video para anunciar que Goldberg estará este viernes en Friday Night SmackDown:

Vemos además que se lanza la clásica pregunta relacionada con este veterano: «¿Quién es el siguiente?», con lo que confirmamos que en el nuevo show de la marca azul sabremos quien será su próximo oponente, su oponente en el evento saudí, entendemos.

Y algunos luchadores están emocionados.

WHA?!?! IS @WWEBigE GETTING HIS MATCH ON FRIDAY!?!? — Austin Creed – Future King (@XavierWoodsPhD) February 4, 2020

«¡¿QUÉ?! ¡¿VA A TENER BIG E SU COMBATE EL VIERNES?!«.

THIS FRIDAY: @Goldberg has one question and one question only to answer on #SmackDown… Who's next? https://t.co/7OJ1w27TLM — WWE (@WWE) February 4, 2020

«ESTE VIERNES: Goldberg tiene una pregunta, solo una pregunta que responder en SmackDown… ¿Quién es el siguiente?«.

► El siguiente rival de Goldberg

Ahora mismo no podemos más que especular con dicha respuesta. Se nos ocurren algunos nombres, dejando fuera a Dolph Ziggler, con quien no creemos que Goldberg tenga previsto retomar su rivalidad después de aplastarlo el año pasado:

No existen demasiadas opciones. Podríamos pensar en Sheamus, pero WWE no va a detener su ascenso. También en The Miz, pero está ocupado con John Morrison en la división de duplas. No sería una locura quizá que quiera una oportunidad por el Campeonato Universal. The Fiend ahora mismo no tiene un retador y si finalmente no es Kane (como tanto se ha rumorado) podría ser Goldberg.

Pronto sabremos la respuesta a dicha pregunta y también se hará el anuncio de combate, que nos atrevemos a adelantar que será el 27 de febrero. Pero de momento lo único confirmado es el regreso de la leyenda para este viernes.