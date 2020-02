Un total de cuatro Spears y un Jackhammer fueron necesarios para que Bill Goldberg consiguiera vencer a The Fiend y coronarse nuevo Campeón Universal en el Super ShowDown 2020. A sus 53 años, el miembro del Salón de la Fama de WWE consigue un nuevo título que sumar a su enorme palmarés, agranda un poco más su leyenda; ganándose además un hueco en WrestleMania 36. Parece que lo único que tiene que hacer es esperar a su nuevo oponente, que saldría de una de las Cámaras de la Eliminación de Elimination Chamber 2020.

Dejando a un lado dicho combate de siguiente PPV, porque todavía no ha sido anunciado oficialmente, aunque entendiendo que las opciones que comentamos a continuación podrían entrar al mismo, hablemos de qué oponentes podría tener ahora «The Phenom».

► Bill Goldberg es el Campeón Universal

Roman Reigns

En el momento en que se confirmó el regreso de Goldberg a los encordados empezó a hablarse de si Roman Reigns podría ser su oponente. Parecía improbable teniendo en cuenta que serían dos técnicos enfrentándose y de que el samoano podría volver a recibir abucheos. Su situación actual no es la misma que aquella donde los abucheos tronaban por toda la arena, pero sería un riesgo que quizá en WWE no estén dispuestos a tomar.

Pero de todas formas Reigns es quien está sonando con más fuerza para enfrentar al Campeón Universal en el magno evento. Como también sonaba con mucha fuerza para enfrentar a The Fiend en el mismo show, cuando este tenía el título, antes de que el miembro del salón volviera. Ambas situaciones pasarían porque el samoano ganara la Cámara de la Eliminación mencionada. ¿Se avecina una guerra de lanzas?

The Fiend

Anteriormente hablamos de varios caminos que podría tomar el demonio después de perder el título y uno de ellos, el que cualquiera consideraría más obvio, es que intentara vengarse del campeón, de quien lo derrotó, de quien provocó su primera caída.

Casi sería un sin sentido que no lo hiciera, pero al mismo tiempo esta opción no se está comentando tanto como la anterior. De acuerdo a los informes, de hecho, es improbable que suceda. Pero tampoco podemos descartarlo, al menos no hasta esta noche.

The Fiend siempre ha explicado sus continuos ataques diciendo que lastima a quienes le lastimaron. ¿Alguien lo lastimó más que Goldberg? Además de causar su primera derrota, le aplicó cuatro lanzas y un Jackhammer.

John Cena

Hablando de The Fiend, precisamente John Cena es quien más está sonando para enfrentarlo ahora. Y la verdad es que el 16 veces Campeón Mundial nunca ha sonado para enfrentar a Reigns o Goldberg. Al samoano incluso lo incluimos en un listado. Ya vimos ese pase de antorcha y no existe motivo para retomar esa rivalidad. Además, volvería a estar en riesgo la posibilidad de que la fanaticada abuchee a Reigns.

Pero si pensamos en un gran combate de leyendas que nunca se ha dado hasta ahora para un gran escenario como WrestleMania, Cena vs Goldberg es una maravillosa opción. Y por si fuera poco con un campeonato de por medio.

King Corbin

Las siguientes opciones son las más improbables, sobre todo porque no están siendo incluidas en los informes. Pero en el caso de King Corbin debemos aclarar que tampoco estamos hablando del siguiente oponente de Goldberg de cara al magno evento. Solo de su próximo oponente.

Dado lo poco que lucha desde hace años el ahora Campeón Universal parece obvio que no lo hará de nuevo hasta el 5 de abril, pero ¿y si lo hiciera en Elimination Chamber 2020? Podría tener un combate de transición como Brock Lesnar tuvo con Ricochet en Arabia Saudí. En este caso «El Rey de Ring» sería probablemente la mejor opción. Pero podemos destacarlo completamente para WrestleMania.

Matt Riddle

Y si hablamos de opciones que no van a ocurrir… Como Matt Riddle, todos esperamos que un día ambos tengan la oportunidad de batirse el cobre en el encordado. No obstante, eso no ocurrirá ni en Elimination Chamber ni en WrestleMania. Quizá en SummerSlam 2020…

Willy G has been watching his Broserweight tapes. PS Sweet BroHammer for the win 👌 pic.twitter.com/7hA2JwQq9y — matthew riddle (@SuperKingofBros) February 27, 2020

Pero si de alguna forma Goldberg retuviera el título hasta entonces, lo cual nadie espera (lo que no lo hace imposible), ambos podrían enfrentarse por el mismo si Riddle pasa a SmackDown en los siguientes meses. Porque un día deberían enfrentarse, antes de que el miembro del Salón de la Fama se retire.

Daniel Bryan

Todos están hablando de Reigns, de Fiend, de Cena incluso, pero no podemos pasar por alto a Daniel Bryan. Ahora mismo se encuentra sin oponente, trabajando con dos luchadores elegidos por él mismo pero que no lo llevarán a ninguna parte. Está deseando mostrar lo que vale después de no haber sido capaz de derrotar a The Fiend para coronarse e ir a por Goldberg sería la mejor forma de intentarlo.

No está claro qué otro gran camino podría tener Bryan hacia el magno evento de no ser este. Pero igualmente parece imposible que eso pueda ocurrir. Es más, parece que en la empresa ni siquiera se lo están planteando.

Samy Zayn, Shinsuke Nakamura, Cesaro

Y si hablamos de un oponente perfecto para el segundo PPV del año, de un oponente de transición, sin faltar al respeto a ninguno de estos talentosos luchadores, cualquiera de los tres sería una magnífica opción. Sami Zayn no está luchando por lo que podríamos descartarlo pero solo tendría que aparecer junto a sus dos compañeros para hacer una promo contra Goldberg cuando este se presente en SmackDown para celebrar su victoria.

Para hacer todavía más fuerte al Campeón Universal, aunque no lo necesita de ninguna forma después de lo que pasó en Arabia Saudí, podría darse el caso de que enfrentara tanto a Shinsuke Nakamura como a Cesaro en una lucha en desventaja por el título. Las opciones de enfrentar a este trío serían variadas. Y al mismo tiempo es realmente improbable que este sea el plan. Pero que nadie se sorpenda si eso es lo que ocurre a partir de esta noche.