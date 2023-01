Durante la Ruthless Aggression Era de WWE, Triple H fue una de las Superestrellas más destacadas en la compañía, y también uno de los más odiados, sin mencionar el hecho de que era el hombre que estaba en la cima y quería mantenerse allí a toda cosas. The Game no solo era odiado por el Universo WWE, sino también por algunos de sus compañeros tras bastidores, quienes lo acusaban de “enterrar” a otros luchadores para seguir como campeón.

► Triple H y Goldberg tuvieron una rivalidad en el 2003

Uno de los luchadores a los que no les gustaba Triple H era su rival de mucho tiempo en aquel entonces, Goldberg, quien había llegado a la compañía en el 2003. Durante un episodio reciente del podcast Something to Wrestle de Bruce Prichard, Conrad Thompson leyó una cita de la edición de 2003 del programa Byte This de la WWE.

Durante la referida entrevista de hace casi dos décadas, Goldberg reveló que no le gustaba Triple H, aunque los dos hombres estaban involucrados en una historia del Campeonato Mundial de Peso Completo en ese momento. También hizo comparaciones entre la atmósfera del vestuario entre WWE y WCW.

“La verdad es que no me gusta el tipo y disfruto usar el cinturón que tan graciosamente llamó suyo porque, en realidad, fue mío primero (…) Lo importante aquí en WWE es que todos somos trabajando por el objetivo común, y no te preocupa que un tipo intente superarte, y eso viene de una situación WCW donde eso era algo común. Y déjame decirte que este es definitivamente un soplo de aire fresco”.

A pesar de su rivalidad fuera de la pantalla, los dos hombres tuvieron una rivalidad exitosa en televisión que terminó cuando Triple H recuperó el Campeonato Mundial Peso Completo de manos de Goldberg en Armageddon 2003. Goldberg se marcharía en el 2004 y volvió en el 2016 para un trabajo a tirmpo parcial; sin embargo, ambos ya no han vuelto a coincidir en el ring, y probablemente eso no ocurra luego de que Triple H anunciara su retiro definitivo.