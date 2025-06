Goldberg dejará todo en WWE SNME: «Ahora o nunca»

Goldberg no sabe si podría luchar en WWE Saturday Night’s Main Event sin el tratamiento de células madre y que no le importa el cómo se sentirá después del evento. De todo ello habla la leyenda viviente a falta de poco más de dos semanas de desafiar a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo en un nuevo episodio de su pódcast, Carcast.

“No me importa una mierda cómo me sienta al salir de ahí, te lo digo con total honestidad. Esto es todo o nada. A los 58 años y con las lesiones que he tenido, no hay duda de que estoy un poco limitado, pero como dije la otra noche, me importa un carajo si entro ahí con un casco de fútbol americano, dos rodilleras y el brazo en cabestrillo — no significa nada más allá de que estoy algo golpeado y que no estaré al 100%. Voy con todo, es la única forma en la que sé hacerlo. Cuando el reloj marque la hora y sea momento de entrar al ring, no importa si estoy listo o no, porque tengo que estar listo.”