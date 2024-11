Goldberg: «Cuando golpeé la pared con la cabeza…»

Antaño, Goldberg golpeaba su cabeza contra la puerta del vestuario para motivarse para un combate. En 2020, lo explicaba así cuando Roman Reigns se burlaba de él por ello:

«Roman, eres un chiste, para empezar. En segundo lugar, cuando se burló de mí por dar cabezazos a las puertas y esas cosas, nunca expliqué realmente mi proceso de pensamiento sobre eso», dijo Goldberg. «Para que ustedes obtuvieran el personaje que tuvieron, tuve que hacer ciertas cosas. Bueno, una de ellas fue dar cabezazos a la puerta. ¿Verdad? Y eso, desde fuera, puede parecer un movimiento estúpido, pero como mencioné, todos sopesamos lo positivo y lo negativo. Así que es muy positivo hacerlo tan violento como sea humanamente posible, y tan real como sea humanamente posible. ¿Y lo negativo? Pierdes un poco de sangre y, oye, hombre, te llevas otra conmoción cerebral y recortas una semana de tu vida.»

Embed from Getty Images

► Cabezazo a la pared

Pero en una ocasión el miembro del Salón de la Fama de WWE dio un cabezado a una pared. Hablando recientemente con Ernest «The Cat» Miller y Ray «Big Shug» Keziah en The Cat’s Corner Podcast, recordaba aquello intentando razonar qué pasó por su cabeza:

«‘Nada, excepto, ‘¿Por qué no la toqué primero?’ Pensarías que mis días en las artes marciales me habrían enseñado mejor. Sabes tan bien como yo que, cuando entras en un gimnasio, siempre debes tocar una bolsa antes de patearla. Porque podría ser una de esas bolsas de 400 libras hechas de concreto, que están ahí solo para endurecer las espinillas o para lo que sea que las estemos usando. No es la bolsa a la que lanzas patadas altas a toda fuerza o patadas bajas».

¿Contra quién te gustaría ver a Goldberg en su próxima lucha en WWE?

Embed from Getty Images