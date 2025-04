Goldberg confirma que luchará este año

Goldberg aún no está retirado de la competición, y su aparición más reciente en la compañía fue durante el evento Bad Blood en el pasado mes de octubre, cuando confrontó al Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, sugiriendo que el miembro del Salón de la Fama sí tendría un combate para el próximo año, y que el propio luchador lo anunció durante una transmisión de ESPN College Day. Sin embargo, la situación se ha enfriado, no lo hemos visto en televisión, aunque después se conoció que se había sometido a un tratamiento con células madre y ya se encuentra entrenando nuevamente.

► Goldberg se prepara para su lucha de retiro

En declaraciones recientes a My San Antonio, Goldberg reveló que se está preparando oficialmente para su combate de retiro de la WWE, que espera que tenga lugar antes de que finalice este año, enfatizando que el combate llegará pronto y que está entrenando más duro que nunca para que valga la pena.

«Lucharé antes de que finalice el 2025. No sé contra quién, cuándo ni dónde lucharé»

El excampeón Universal ha estado entrenando en las instalaciones de The Black Diamond Martial Arts en Boerne, Texas. Sin embargo, previamente había mencionado previamente que aún necesita el alta médica para su último combate, aunque a juzgar por el nivel de entrenamiento que está realizando, está haciendo el máximo esfuerzo posible por cumplir con su objetivo. Ahora, cuándo luchará y quién será su oponente, son dos situaciones que al día de hoy no están claras, así como tampoco se asegura de que definitivamente vaya a luchar bajo el paraguas de la WWE, porque no se ha conocido nada oficial hasta el momento.