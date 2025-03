Goldberg: «Que comparen a Bron Breakker conmigo…»

Goldberg ha estado llamando la atención bastante últimamente por sus propias declaraciones acerca de que todavía no cuenta con el alta médica, imaginando enfrentar a John Cena, Roman Reigns o Bron Breakker en su combate de retiro de WWE, compartiendo su arrepentimiento por haberse protegido demasiado en su carrera, o que aún es posible que luche con Gunther, algo que vería como un pase de antorcha.

Continuando con el actual Campeón Intercontinental (y la entrevista del miembro del Salón de la Fama en The Ariel Helwani Show) conocemos su relación con él y su visión sobre él:

« Tenemos una relación que se remonta a casi 20 años . Viajando con su padre y su tío, aprendí mucho sobre el negocio. Ese chico creció igual que Gage lo hizo cuando me retiré hace un tiempo. Siempre supimos que iba a ser alguien como nosotros, siguiendo nuestros pasos de alguna manera, ya fuera en la lucha libre o en otro camino. Hablamos mucho cuando estaba en la universidad jugando fútbol americano. Hablamos en la secundaria cuando también jugaba. Hablamos cuando intentó llegar a la NFL y hemos hablado varias veces desde que se ha convertido en lo que es en WWE. Diría que somos muy cercanos. No lo mostramos abiertamente, pero la gente tampoco pregunta. Somos extremadamente cercanos, y veo mucho de mí en él .

Si no fuera por el respeto mutuo que nos tenemos, habría hecho más cosas que yo solía hacer, ya que han tratado de convencerlo. Pero ya sea con una llamada telefónica a mí o con un ‘no’ de su parte, él es un chico increíble y maravilloso. Su única limitación es su altura, nada más. No hay nada en el mundo que pueda detenerlo, a menos que pueda crecer ocho pulgadas más. Eso es lo único que podría frenarlo. Ese es un currículum impresionante. Ese chico merece todo. No tiene límites. Que lo comparen con su carrera de 40 yardas en 4.3 segundos y su lanza (spear), me lo tomaré como un halago.»