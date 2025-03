Goldberg aún no cuenta con el alta médica para su lucha de retiro

Goldberg aún no está retirado de la competición, y su aparición más reciente en la compañía fue durante el evento Bad Blood en el pasado mes de octubre, cuando confrontó al Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, sugiriendo que el miembro del Salón de la Fama sí tendría un combate para el próximo año, hecho que el propio luchador lo anunció durante una transmisión de ESPN College Day. Sin embargo, la situación se ha enfriado, no lo hemos visto en televisión y muy poco se ha sabido desde entonces.

► Goldberg se sometió a un tratamiento de células madre

Recordemos que Goldberg, se estaba preparando para dar su última lucha en WWE, aunque todavía no hay nada en concreto, y recientemente regresó a la red social X, al igual que a los entrenamientos en el gimnasio, recordándonos que estuvo sometido a un tratamiento con células madre, y durante una aparición en The Ariel Helwani Show, reconoció que aún no sabe cuándo podrá volver a luchar, aunque confía en recibir el alta médica en poco tiempo.

«No tengo ni idea. Solo sé que me administraron células madre hace cinco semanas y seis días, y que recibiré el alta médica en muy poco tiempo«.

“No he podido prepararme mucho. Pero creo que los aspectos positivos del tratamiento con células madre fueron tan positivos que valió la pena pasar tanto tiempo sin ir al gimnasio como en mi vida y sin hacer actividad física”

Goldberg mencionó por primera vez su plan de someterse a un tratamiento con células madre en diciembre, revelando que su hombro era su mayor problema, y probablemente eso detuvo un eventual plan para concretar su lucha de retiro, pero valoró esta decisión y seguramente sabremos de este combate pendiente una vez que cuente con el alta médica para competir. En un dato no menor, el miembro del Salón de la Fama WWE luchó por última vez en Elimination Chamber 2022.