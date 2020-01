Cuando Goldberg destrozó a Brock Lesnar en Survivor Series 2016, pocos —muy pocos, realmente—, comprendieron lo que había detrás. Pero hoy ya la gran mayoría de los fans lo saben.

Y por eso, la leyenda de la lucha agradeció a Paul Heyman, el hombre detrás de esta y otras ideas. Otra ideas como la reciente falsa lesión de Randy Orton en un evento en vivo.

► Goldberg agradece a Paul Heyman

«Si no fuera por Heyman, mi regreso no habría sucedido. No es que él haya dado la orden para que pasara, sino que simplemente él es tan creativo, que eso fue parte de mi trato para regresar, ¿entienden? Porque hay ciertas personas que te conocen y ciertas personas que no te conocen. Y, por lo tanto, tratas de preparar el escenario para una situación en la que si las cosas salen realmente mal, entonces están allí las personas más calificadas en el mundo y que te conocen mejor que nadie en el planeta para resolverlo.

«Cuando regresé, no era el momento de que un guionista entrara a escena y tratara de aprender todo acerca de mí para empezar a escribir cosas. Teníamos que saber qué había funcionado y cómo aplicarlo de inmediato. No había prueba y error. Confío en él bastante y lo he hecho durante toda mi carrera».

A lo que Goldberg se refiere es que fue un plan maestro el de Heyman el que Goldberg venciera tan rápido y sorpresivamente a Lesnar, pues esto abrió la puerta para que Goldberg ganara el Campeonato Universal WWE y luego Lesnar lo recuperara en WrestleMania 33.

Si Goldberg hubiera sido vencido, no hubiera tenido gracia. Pues como Goldberg recientemente lo recordó, su estilo de lucha era salvaje y fuera de lo común y eso sorprendía y le gustaba bastante a la gente, fórmula que en 2016 demostró seguir siendo todo un éxito. Fue por eso que Heyman indujo a Goldberg en el WWE Hall of Fame Clase 2018.