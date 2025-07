Goldberg a Bron Breakker: «El spear debe ser tuyo»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Goldberg cree que solo Bron Breakker debería utilizar el spear. Son sin duda grandes palabras viniendo de uno de los luchadores más famosos en hacer suyo el que es uno de los movimientos más reconocidos de la industria.

Atendamos a las recientes declaraciones del veterano en CBS Sports:

«Tuve la conversación anoche con Bron. Le dije lo que sentía al respecto, que creo, al mil por ciento, que él es el único ser humano en WWE que debería estar haciendo eso . Sé que me van a criticar mucho por decirlo, pero no me importa. Esa es la verdad. Es lo que es.»

No parece probable que en un futuro cercano el spear sea algo único de Bron Breakker ya que antes que él está Roman Reigns. También lo usa Charlotte Flair.

