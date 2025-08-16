Godinez consideró que pelea con Andrade era inevitable

Loopy Godinez sabía que un día se cruzaría con Jessica Andrade, y ese día ha llegado. En posiblemente la pelea más importante de su carrera, Godínez (13-5 MMA, 8-5 UFC) se enfrenta a Andrade (26-14 MMA, 17-12 UFC), excampeona de peso paja de UFC, en la cartelera preliminar de UFC 319, que se celebra este sábado en Chicago.

Siendo una de las figuras más importantes de las 115 libras, Godínez ha estado pendiente de la brasileña desde hace tiempo. De hecho, su primera retadora a Andrade fue hace dos años.

«Cuando peleé con Tabatha Ricci en Nueva York, me preguntaron quién me gustaría, y la que me vino a la mente fue Jessica Andrade. Pero debido a las circunstancias, no conseguí la pelea y tuve otras oponentes. Pero sí, la habíamos visto en persona, y era algo inevitable. Iba a pelear con ella tarde o temprano«.

Godínez ha demostrado una lucha poderosa durante su carrera en la UFC, pero también ha mejorado su boxeo, tras haber entrenado en el Lobo Gym de Guadalajara con Francisco Grasso, tío y entrenador de Alexa Grasso. Cuando se le preguntó sobre su estrategia para Andrade, Godínez mantuvo una vaga idea, pero dio una pista.

«Ya tenemos el plan de juego y lo que hemos planeado es pelear la pelea más fácil«.

Godínez viene de vencer por decisión a Julia Polastri en marzo en la Ciudad de México. Esta victoria rompió una racha de dos derrotas que cambió radicalmente su carrera.

«Pasaron esas cosas, pero la verdad es que aprendí mucho de esas derrotas contra Mackenzie (Dern) y (Virna) Jandiroba; aprendí muchísimo. Me encantaría volver a pelear con ellas algún día, para que puedan enfrentar mi mejor versión. Eso es todo. Aprendí muchísimo. No cambiaría esas derrotas por lo mucho que aprendí. He hecho los ajustes necesarios: nutrición, entrenamiento, preparación, todo. Me sentí muy bien en mi última pelea, y de cara a esta me siento aún mejor. Estoy emocionado por ver esos cambios en la jaula este sábado».