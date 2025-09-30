«GOAT»: WWE revela afiche para el último combate de John Cena

Era un secreto a voces, y hoy, WWE hace oficial vía comunicado que el canto de cisne competitivo de John Cena no se dará en Boston, sino en la capital de los Estados Unidos de América.

«30 de septiembre, 2025 – WWE®, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), en asociación con Events DC, la convención y autoridad deportiva oficial de la capital de la nación, anunció hoy que el último combate del 17 veces campeón mundial John Cena estelarizará Saturday Night’s Main Event el sábado 13 de diciembre, desde la Capital One Arena en Washington, D.C. […] «’Las contribuciones de John Cena a WWE son incalculables. No hay palabras que realmente puedan transmitir cuánto significa para este negocio’, dijo el CCO de WWE Paul “Triple H” Levesque. ‘Junto a nuestros socios en Events DC y Capital One Arena, esperamos honrar su legado y ofrecer una despedida inolvidable tanto para John como para el Universo WWE’. «’Washington, D.C. es la capital del deporte y el lugar perfecto para honrar el extraordinario legado de John Cena’, dijo Angie M. Gates, presidenta y CEO de Events DC. ‘Estamos entusiasmados por dar la bienvenida a los fans de WWE de nuestra ciudad y de todo el mundo para presenciar un inolvidable momento en la capital de nuestra nación. Valoramos profundamente nuestra asociación con WWE y esperamos ofrecer a nuestros fans una experiencia que atesorarán por siempre’ […]»

► El más grande para WWE

Y seguidamente, Triple H hizo los honores compartiendo el afiche oficial del mencionado Saturday Night’s Main Event.

The last time really is now. @JohnCena’s final match is set for #SNME in Washington, D.C. on December 13. Get your tickets on Oct. 17 because after this…you can’t see him. pic.twitter.com/ZKHNrpDZh6 — Triple H (@TripleH) September 30, 2025

«La última vez es verdaderamente ahora. La última lucha de John Cena está lista para SNME en Washington, D.C. el 13 de diciembre. Hazte con tus boletos el 17 de octubre porque después de esto… no podrás verlo».

Nótese cómo en el fondo de la imagen se observan las siglas «GOAT», en referencia a «Greatest Of All Time» (El Más Grande de Todos los Tiempos»), término con el que WWE lleva tiempo refiriéndose a Cena. Concretamente, desde 2018, cuando Vince McMahon comenzó a situarlo en un nivel incluso superior al de leyendas de la talla de Bruno Sammartino, Hulk Hogan y Stone Cold. Ahora, WWE acaba de impulsar tal eslogan a las puertas de su retiro.

Cena tiene programada su siguiente implicación para Crown Jewel: Perth, el 11 de octubre, donde luchará contra AJ Styles.