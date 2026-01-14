Go Shiozaki firma con AJPW

El luchador japonés Go Shiozaki firmó un contrato laboral a tiempo completo con All Japan Pro Wrestling.

La gran firma se anunció durante el evento AJPW New Year’s Wars 2026 en el Korakuen Hall. Shotaro Ashino, su copeñero en el equipo HAVOC, hizo el anuncio mientras el público aplaudía con entusiasmo.

Shiozaki dejó Pro Wrestling NOAH el 30 de septiembre. Declaró que necesitaba un nuevo ring para competir y lo encontró en AJPW.

Esta es la segunda ocasión que Shiozaki llega a AJPW. Su primer periodo ocurrió de 2013 a 2016, tras lo cual retornó a NOAH, empresa que lo vio nacer luchísticamente. Sin embargo, en el último año ya no estuvo conforme con el papel que tenía en NOAH por lo que optó dejar la empresa.

En octubre tuvo su nueva presentación en AJPW y fue aceptado rápidamente por los aficionados, especialmente por unirse al naciente HAVOC como el elemento de experiencia. No se han revelado los detalles del contrato de Go Shiozaki.

Además del anuncio de la incorporación de Shiozaki, también se informó de que el joven Shota Kofuji también firmó con AJPW. Ambos se enfrentaron en la lucha inaugural de la función, donde Shiozaki se alzó con el triunfo. Kofuji proviene de la empresa OSW (Osaka Style Wrestling) y ahora tiene un doble contrato con ambas empresas.