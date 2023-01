Glover Teixeira se retira de las MMA

El ex campeón indiscutible de peso semicompleto de UFC, Glover Teixeira , se retiró del deporte de las artes marciales mixtas en sus propios términos, destacando su dureza en una derrota por decisión unánime en cinco asaltos ante Jamahal Hill en UFC 283, antes de anunciar su retiro.

Teixeira, un ex campeón indiscutible de peso semicompleto bajo la bandera de UFC, encabezó el UFC 283 en su Brasil natal anoche en el Jeunesse Arena en Río de Janeiro, desafiando al mencionado Hill por el campeonato vacante de 205 libras.

Al sufrir una derrota por decisión unánime (50-44, 50-44, 50-44) ante el producto de la serie Contender de Dana White, quien posteriormente se convierte en el primer luchador promovido del programa para alcanzar el oro de UFC, Teixeira anunció sus intenciones de retirarse de MMA con efecto inmediato, siguiendo a su compatriota y ex campeón, Shogun Rua colocando sus guantes en la lona del Octágono.

“ En realidad, creo que soy demasiado duro para mi propio bien. Demasiado duro para mi propia salud. No puedo seguir más. Voy a centrar mi energía en Alex Pereria, en ‘Po-Atan’. Mantendrá su cinturón [de peso mediano] por un tiempo y luego subirá al peso semicompleto. ”

“ Es un honor ponerme los guantes la misma noche que Shogun (Rua). Ojalá estuviéramos en la era de Royce Gracie, donde simplemente no haces rounds y sigues adelante. Pero no lo somos, y ya no puedo seguir el ritmo. ”

Al hacerse con el título indiscutible de peso semicompleto en octubre de 2021 en el evento principal de UFC 267 en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Teixeira logró someter al ex campeón, Jan Blachowicz, en un esfuerzo de estrangulamiento trasero desnudo en el segundo round.