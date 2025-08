El pasado otoño, RevPro y NJPW recuperaron seis años después, desde Doncaster (Inglaterra) el evento Global Wars, añadiendo como invitados del «crossover» al CMLL y a Stardom. Un memorable fin de semana en la lucha británica, pues 24 horas después tuvo lugar, desde Londres, Royal Quest IV, donde también convergieron talentos habituales de las cuatro promotoras.

Este 2025, no habrá que esperar hasta otoño. Aprovechando que RevPro celebra su 13 aniversario en dos jornadas, los próximos días 22 y 23 de agosto, desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres, la primera será una nueva edición de Global Wars UK, según ha anunciado en las últimas horas la casa regentada por Andy Quildan.

One constant throughout our 13 Year history has been our international partnerships, forged by a mutual love of Professional Wrestling.



Which is why it seems only fitting that Night One of our Anniversary Shows will see the return of GLOBAL WARS UK.



Tickets:… pic.twitter.com/SQMa9c0elW