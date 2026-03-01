GLEAT: Resultados “Ver.23” Tres títulos en juego

por

«VER. 23» fue el nombre del evento que GLEAT presentó desde el Tokyo Korakuen Hall, donde se pusieron en disputa tres títulos.

Imagen

► “Ver.23”

En choque entre miembros de la Black Generation International, Kaito Ishida y KAZMA SAKAMOTO se impusieron a ARASHI y JD Lee, para que los monarcas aseguraran la segunda defensa del Campeonato G-INFINITY.

Imagen

Katsuhiko Nakajima no tuvo problemas para superar a Shinya Aoki en menos de diez minutos y así asegurar la séptima defensa del Campeonato Mundial LIDET UWF.

Imagen

En el turno estelar, El Lindaman logró la cuarta defensa del Campeonato G-REX sometiendo a Ryuchi «Shaman» Kawakami.

Imagen

Los resultados completos son:

GLEAT «VER. 23», 11.02.2026 
Tokyo Korakuen Hall
619 Espectadores

1. Junjie, Tetsuya Izuchi, Kohei Kinoshita y Andy Wu vencieron a Minoru Tanaka, Kotaro Suzuki, Ryujii Hijikata y Ryo Aitaka (7:04) con un Rolling Lariat de Junjie sobre Aitaka.
2. Soma Watanabe, Black Andromeda y X = Ryota Hama vencieron a Takanori Ito, Andy Panda y Van Vert Jack (6:44) con un Split-Legged Moonsault Press de Watanabe sobre Panda.
3. GLEAT MMA: Yuu Iizuka vs. Caol Uno – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).
4. Special Singles Match: Takehiro Yamamura venció a Jack Cartwheel (9:43) con la Super Super Kick.
5. MICHIKO, Chanyota y Aoi vencieron a Yuna Manase , Riara y Marika Kobashi (7:05) con un Spinning Tombstone Piledriver de MICHIKO sobre Riara.
6. T-Hawk y Hayato Tamura vencieron a So Daimonji y Shigehiro Irie (13:15) con un Pret-a-Porter de T-Hawk sobre Irie.
7. G-INFINITY Title: Kaito Ishida y KAZMA SAKAMOTO (c) vencieron a ARASHI y JD Lee (19:36) con un Half Package Piledriver de KAZMA sobre Lee defendiendo el título.
8. LIDET UWF World Title: Katsuhiko Nakajima venció a Shinya Aoki (9:17) con un Dojime Sleeper defendiendo el título.
9. G-REX Title: El Lindaman (c) venció a Ryuchi «Shaman» Kawakami (18:45) con un Tiger Suplex Hold  defendiendo el título.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos