GLEAT: Resultados “Ver.23” Tres títulos en juego

«VER. 23» fue el nombre del evento que GLEAT presentó desde el Tokyo Korakuen Hall, donde se pusieron en disputa tres títulos.

► “Ver.23”

En choque entre miembros de la Black Generation International, Kaito Ishida y KAZMA SAKAMOTO se impusieron a ARASHI y JD Lee, para que los monarcas aseguraran la segunda defensa del Campeonato G-INFINITY.

Katsuhiko Nakajima no tuvo problemas para superar a Shinya Aoki en menos de diez minutos y así asegurar la séptima defensa del Campeonato Mundial LIDET UWF.

En el turno estelar, El Lindaman logró la cuarta defensa del Campeonato G-REX sometiendo a Ryuchi «Shaman» Kawakami.

Los resultados completos son:

GLEAT «VER. 23», 11.02.2026

Tokyo Korakuen Hall

619 Espectadores

1. Junjie, Tetsuya Izuchi, Kohei Kinoshita y Andy Wu vencieron a Minoru Tanaka, Kotaro Suzuki, Ryujii Hijikata y Ryo Aitaka (7:04) con un Rolling Lariat de Junjie sobre Aitaka.

2. Soma Watanabe, Black Andromeda y X = Ryota Hama vencieron a Takanori Ito, Andy Panda y Van Vert Jack (6:44) con un Split-Legged Moonsault Press de Watanabe sobre Panda.

3. GLEAT MMA: Yuu Iizuka vs. Caol Uno – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

4. Special Singles Match: Takehiro Yamamura venció a Jack Cartwheel (9:43) con la Super Super Kick.

5. MICHIKO, Chanyota y Aoi vencieron a Yuna Manase , Riara y Marika Kobashi (7:05) con un Spinning Tombstone Piledriver de MICHIKO sobre Riara.

6. T-Hawk y Hayato Tamura vencieron a So Daimonji y Shigehiro Irie (13:15) con un Pret-a-Porter de T-Hawk sobre Irie.

7. G-INFINITY Title: Kaito Ishida y KAZMA SAKAMOTO (c) vencieron a ARASHI y JD Lee (19:36) con un Half Package Piledriver de KAZMA sobre Lee defendiendo el título.

8. LIDET UWF World Title: Katsuhiko Nakajima venció a Shinya Aoki (9:17) con un Dojime Sleeper defendiendo el título.

9. G-REX Title: El Lindaman (c) venció a Ryuchi «Shaman» Kawakami (18:45) con un Tiger Suplex Hold defendiendo el título.