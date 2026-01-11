GLEAT: Resultados «Ver. 21~2025 FINAL~» Tres títulos en juego

El Shinjuku FACE de la capital nipona fue escenario para «Ver. 21~2025 FINAL~«, función con la que GLEAT cerró sus actividades de 2025.

► «Ver. 21~2025 FINAL~»

En batalla de tercias, Hayato Tamura, Seiki Yoshioka t T-Hawk doblegaron a la Black Generation International (Kaito Ishida, KAZMA SAKAMOTO y Quiet Storm). Tras el duelo, Tamura y T-Hawk desafiaron a Ishida y SAKAMOTO por el Campeonato G-INFINITY.

Katsuhiko Nakajima respondió al desafío que hizo Ryo Aitaka para defender por sexta ocasión el Campeonato Mundial LIDET UWF.

En el turno semifinal se dio un choque entre veteranos. Minoru Tanaka expuso el Campeonato G-RUSH contra Kotaro Suzuki. Habían pactado siete minutos de refriega, pero como se cumplió el límite de tiempo y no había ganador, acordaron que la lucha terminaría hasta que uno de ellos fuera llevado al toque de espadas y a la primer palmada del réferi. De esta forma, Tanaka se superó a su rival y retuvo su cinturón por segunda vez.

En el turno estelar, EL Lindaman enfrentó al internacional TJP por el Campeonato G-REX. Pero el monarca mostró gran fortaleza, repelió los impetuosos ataques de su oponente y con un contundente German Suplex Hold, aseguró la segunda defensa de su cetro. Tras la lucha, Soma Watanabe retó a El Lindaman; la lucha tendrá lugar en Osaka.

Los resultados completos son:

GLEAT «VER. 21 ~ 2025 FINAL ~», 30.12.2025

Shinjuku FACE

407 Espectadores

1. Ryuichi «Shaman» Kawakami, Keiichi Sato, Rock Iwasaki y Chris Vice vencieron a Takehiro Yamamura, Tetsuya Izuchi, Junjie y Shigehiro Irie [B](12:30) con un Lariat de Kawakami sobre Izuchi.

2. LIDET UWF Double Bout: Yukina Uehara y Chii Aoba [D2E0] vencieron a Marino Saihara y Sakura Mizushima [D1E1] (12:00) con un Triangle Choke de Uehara sobre Mizushima.

3. Special Tag Match: Soma Watanabe y So Daimonji vencieron a Kuroshio TOKYO Japan y Seigo Tachibana (9:18) con un Frankenstein de Watanabe sobre Tachibana.

4. T-Hawk, Hayato Tamura y Seiki Yoshioka vencieron a Kaito Ishida, KAZMA SAKAMOTO y Quiet Storm (11:03) con un Pret-a-Porter de T-Hawk sobre Ishida.

5. Evolution Strong Women’s Title Skirmish: MICHIKO y Yuna Manase vencieron a Chi Chi y ZONES (6:48) con un Hitodenashi Driver de MICHIKO sobre Chi Chi.

6. LIDET UWF World Title: Katsuhiko Nakajima [3DE0Y1] (c) venció a Ryo Aitaka [D1E1] (12:50) con un Sleeper Hold defendiendo el título.

7. G-RUSH Title: Minoru Tanaka (c) vs. Kotaro Suzuki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (7:00).

7a. G-RUSH Title: Minoru Tanaka (c) venció a Kotaro Suzuki (1:50) con una Grand Cobra defendiendo el título.

8. G-REX Title: El Lindaman (c) venció a TJP (24:14) con un German Suplex Hold defendiendo el título.