GLEAT: Resultados «LIDET UWF Ver. 8» Soma Watanabe destrona a Katsuhiko Nakajima

GLEAT llegó al Shin-Kiba 1st RING presentando el evento «LIDET UWF Ver. 8» su división de lucha basada en el estilo UWF.
En combate especial, T-Hawk se enfrentó a Kabuko Mitomi (a.k.a Masayuki Mitomi) con reglas de MMA, aunque ambos portaron uniforme de Jiu-Jitsu. El duelo terminó en empate tras cinco minutos de acciones.
Takanori Ito se impuso a Tetsuya Izuchi para convertirse en el siguiente retador al Campeonato Mundial Lidet UWF.
En el turno estelar, Katsuhiko Nakajima enfrentó a Soma Watanabe siendo la octava ocasión que el primero expuso el Campeonato Mundial Lidet UWF. Fue un choque recio, donde los dos luchadores mostraron lo mejor de su arsenal hasta que Watanabe sorprendió al campeón, capturándolo y castigándolo con un Sleeper Hold, cortando la respiración de Nakajima hasta que este quedó inerte y el réferi detuvo la lucha. Soma Watanabe se proclamó nuevo campeón.
Tras celebrar su triunfo, Soma Watanabe se encaró con Takanori Ito, su siguiente retador.
Los resultados completos son:
GLEAT «LIDET UWF VER.8», 08.03.2026
Shin-Kiba 1st RING
128 Espectadores
1. LIDET UWF: Shinya Aoki y Tyson Maeguchi (D0/E1/Y1) vs. Yukimitsu Takahashi y Kentaro Hachisu (D1/E1) – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).
2. LIDET UWF: Sakura Mizushima (D1/E1) venció a Nanao Matsuhashi (D0/E1) (5:31) con un Inside Cradle.
3. LIDET UWF: Naoya Nomura (D1/E1) venció a Ryuji Hijikata (D0/E0) (6:24) por TKO.
4. LIDET UWF: Marino Saihara y Rico Fukunaga (D2/E1) vencieron a Yukina Uehara y Chii Aoba (D1/E1) (9:13) con un STF de Fukunaga sobre Aoba.
5. GLEAT MMA: T-Hawk vs. Kabuto Mitomi – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).
6. LIDET UWF ~ LIDET UWF World Title Contendership: Takanori Ito (D1/E2) venció a Tetsuya Izuchi (D3/E0) (9:07) por TKO.
7. LIDET UWF ~ LIDET UWF World Title: Soma Watanabe (D3/E1) venció a Katsuhiko Nakajima (D0/E0) (c) (6:46) por TKO (Sleeper Hold) – conquistando el título.