GLEAT: Resultados «GLEAT Ver.22» Minoru Tanaka y El Lindaman retienen

La empresa GLEAT se presentó en el Osaka Edion Arena con el evento que denominó «GLEAT Ver.22» y donde se expusieron dos campeonatos.

► «GLEAT Ver.22»

El veterano Minoru Tanaka defendió por tercera ocasión el Campeonato G-RUSH dominando al independiente Vanvert Jack.

Luego de siete meses, Takanori Ito retornó a la actividad en un mano a mano contra el experimentado Masakatsu Funaki, a quien sometió por KO.

En el turno principal, El Lindaman superó a Soma Watanabe en la tercera vez que puso en disputa el Campeonato G-REX.

Los resultados completos son:

GLEAT «GLEAT VER.22», 10.01.2026

Osaka Edion Arena #2

565 Espectadores

1. Kaito Ishida, KAZMA SAKAMOTO y So Daimonji vencieron a Katsuhiko Nakajima, Junjie y Andy Wu (9:48) con la FACTION de Ishida sobre Junjie.

2. LIDET UWF Rules: Tetsuya Izuchi y Kotaro Suzuki (E3/D1) vencieron a Hitamaru Sasaki y Yuki Tanaka (E1) (6:22) con la Killzone de Izuchi sobre Tanaka.

3. G PROWRESTLING Special: MICHIKO, Aoi y Marika Kobashi vencieron a Yuna Manase, Chanyota y Blanky Maho (7:37) con un Revolution-Style Tombstone Piledriver de MICHIKO sobre Maho.

4. G PROWRESTLING Special Singles Match: Takehiro Yamamura venció a Luigi Primo (7:34) con la Super Super Kick.

5. G PROWRESTLING Special Tag Match: T-Hawk y Hayato Tamura vencieron a Andy Panda y Shigehiro Irie (6:36) con la Urajigoku de T-Hawk sobre Panda.

6. Ryuichi «Shaman» Kawasaki venció a Ryo Aitaka (12:56) con una Fire Thunder Bomb.

7. G-RUSH Title: Minoru Tanaka (c) venció a Vanvert Jack (6:28) con un HEAT Clutch defendiendo el título

8. Takanori Ito Return Match: Takanori Ito venció a Masakatsu Funaki (11:09) por KO (Half Nelson Suplex).

9. G-REX Title: El Lindaman (c) venció a Soma Watanabe (22:29) con un Tiger Suplex Hold defendiendo el título.