GLEAT: Resultados «GLEAT Ver.22» Minoru Tanaka y El Lindaman retienen

por

La empresa GLEAT se presentó en el Osaka Edion Arena con el evento que denominó «GLEAT Ver.22» y donde se expusieron dos campeonatos.

Imagen

► «GLEAT Ver.22»

El veterano Minoru Tanaka defendió por tercera ocasión el Campeonato G-RUSH dominando al independiente Vanvert Jack.

Imagen

Luego de siete meses, Takanori Ito retornó a la actividad en un mano a mano contra el experimentado Masakatsu Funaki, a quien sometió por KO.

Imagen

En el turno principal, El Lindaman superó a Soma Watanabe en la tercera vez que puso en disputa el Campeonato G-REX.

Imagen

Los resultados completos son:

GLEAT «GLEAT VER.22», 10.01.2026
Osaka Edion Arena #2
565 Espectadores

1. Kaito Ishida, KAZMA SAKAMOTO y So Daimonji vencieron a Katsuhiko Nakajima, Junjie y Andy Wu (9:48) con la FACTION de Ishida sobre Junjie.
2. LIDET UWF Rules: Tetsuya Izuchi y Kotaro Suzuki (E3/D1) vencieron a Hitamaru Sasaki y Yuki Tanaka (E1) (6:22) con la Killzone de Izuchi sobre Tanaka.
3. G PROWRESTLING Special: MICHIKO, Aoi y Marika Kobashi vencieron a Yuna Manase, Chanyota y Blanky Maho (7:37) con un Revolution-Style Tombstone Piledriver de MICHIKO sobre Maho.
4. G PROWRESTLING Special Singles Match: Takehiro Yamamura venció a Luigi Primo (7:34) con la Super Super Kick.
5. G PROWRESTLING Special Tag Match: T-Hawk y Hayato Tamura vencieron a Andy Panda y Shigehiro Irie (6:36) con la Urajigoku de T-Hawk sobre Panda.
6. Ryuichi «Shaman» Kawasaki venció a Ryo Aitaka (12:56) con una Fire Thunder Bomb.
7. G-RUSH Title: Minoru Tanaka (c) venció a Vanvert Jack (6:28) con un HEAT Clutch defendiendo el título
8. Takanori Ito Return Match: Takanori Ito venció a Masakatsu Funaki (11:09) por KO (Half Nelson Suplex).
9. G-REX Title: El Lindaman (c) venció a Soma Watanabe (22:29) con un Tiger Suplex Hold defendiendo el título.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos