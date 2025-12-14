GLEAT: Resultados «G PROWRESTLING Ver. 99»

«G PROWRESTLING Ver. 99» fue la función que la empresa GLEAT presentó desde el Shinjuku FACE de la capital japonesa.

Imagen

► «G PROWRESTLING Ver. 99»

Katsuhiko Nakajima y Ryo Aitaka conformaron una peligrosa dupla que dio cuenta de Hayato Tamura y T-Hawk.

Imagen

Luego de 148 días vacante, el Campeonato G-RUSH se reasignó mediante una batalla en triple amenaza. El experimentado Minoru Tanaka usó su vasto conocimiento para doblegar rápidamente a Brass Knuckles JUN y Kaito Ishida, proclamándose nuevo campeón.

En el turno principal, El Lindaman y Takehiro Yamamura doblegaron a la Black Generation International (Kotaro Suzuki y Tetsuya Izuchi).

Imagen

Los resultados completos son:

GLEAT «G PROWRESTLING VER. 99», 04.12.2025
Shinjuku FACE
174 Espectadores

1. BLACK GENERATION INTERNATIONAL vs. Anti-GLE MONSTERS: Ryuichi «Shaman» Kawakami, Keiichi Sato y Chris Vice y Rock Iwasaki vencieron a KAZMA SAKAMOTO, Soma Watanabe, Quiet Storm y So Daimonji (13:31) con un Lariat de Kawakami sobre Watanabe.
2. GLEAT vs. BRIXIA BORN BREAKERS: Mirko Mori y Nico Inverardi vencieron a MICHIKO y Junjie (9:22) con un Frog Splash de Mori sobre MICHIKO.
3. Special Tag Match: Katsuhiko Nakajima y Ryo Aitaka vencieron a Hayato Tamura y T-Hawk (16:36) con un Lariat de Aitaka sobre Tamura.
4. G-RUSH Title 3 Way, Decision Match:[/B] Minoru Tanaka venció a Kaito Ishida y Brass Knuckles JUN (2:13) mit un Kido Clutch sobre JUN – conquistando el título
5. El Lindaman y Takehiro Yamamura vencieron a Tetsuya Izuchi y Kotaro Suzuki (16:50) con un Super Super Kick de Yamamura sobre Izuchi.

 

LA LUCHA SIGUE...
