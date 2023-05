GLEAT presentó su evento denominado “G Pro Wrestling Ver. 51” desde el Shinjuku FACE de Tokio.

► “G Pro Wrestling Ver. 51”

Los gemelos Jun y Rei Saito de AJPW hicieron su debut en GLEAT enfrentando a Minoru Tanaka y Yu Iizuka. La corpulencia de los Saito fue fundamental para someter a sus rivales sin dificultad.

Strong Hearts (T-Hawk y El Lindaman) se midieron ante Tetsuya Izuchi y Soma Watanabe, en un choque que se prolongó por veinte minutos sin que hubiera vencedor.

En el turno estelar se dio la confrontación de cinco contra cinco entre BULK Orchestra (Check Shimatani, Hayato Tamura, KAZMA SAKAMOTO, Quiet Storm y Ryuichi Kawakami) ante Black Generation International (Hartley Jackson, Kaito Ishida, Kotaro Suzuki y Yutani) reforzados con MAZADA. Los poderosos gladiadores del BULK ORCHESTRA fueron los absolutos ganadores.

Los resultados completos son:

GLEAT “G PRO-WRESTLING VER.51”, 06.05.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 319 Espectadores

1. Takanori Ito y Masato Kamino vencieron a Issei Onitsuka y Kaz Hayashi (8:12) con un German Suplex Hold de Ito sobre Onitsuka.

2. Special Singles Match: Unagi Sayaka derrotó a Yukari Hosokawa (4:47) con un Camel Clutch.

3. Special 3 Way Battle: Yusuke Kodama venció a Yuya Susumu y Jun Tonsho (8:01) por Pinfall sobre Tonsho.

4. GLEAT vs. AJPW: Jun Saito y Rei Saito derrotaron a Minoru Tanaka y Yu Iizuka (10:51) con un Piledriver de Rei sobre Iizuka.

5. T-Hawk y El Lindaman vs. Tetsuya Izuchi y Soma Watanabe – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

6. 5 vs. 5 Time Difference Elimination Match ~ BULK ORCHESTRA vs BLACK GENERATION INTERNATIONAL: Ryuichi Kawakami, Hayato Tamura, Check Shimatani, KAZMA SAKAMOTO y Quiet Storm vencieron a Kaito Ishida, Kotaro Suzuki, Yutani, Hartley Jackson y MAZADA (25:51) Orden de eliminación: Quiet Storm eliminó a Kotaro Suzuki con un 50cm Arm Lariat. Quiet Storm eliminó a Yutani con un Cradle. KAZKA SAKAMOTO eliminó a Hartey Jackson lanzándolo por encima de la tercera cuerda. Kaito Ishida eliminó a KAZMA SAKAMOTO con una Low Kick. Yutani eliminó a Ryuichi Kawakami lanzándolo por encima de la tercera cuerda. Check Shimatani eliminó a MAZADA con un Jackknife Hold. Hayato Tamura y Yutani cayeron por encima de la tercera cuerda. Check Shimatani eliminó a Kaito Ishida con un Samson Clutch (25:51)