GLEAT: “G Pro-Wrestling Ver.49” T-Hawk se corona

“G Pro-Wrestling Ver.49” fue el espectáculo que GLEAT presentó en el Tokyo Korakuen Hall.

► “G Pro-Wrestling Ver.49”

Black Generation Internationa se fortaleció con la llegada de nuevos elementos provenientes de México. Action Jackson, Elemental, Emperador Azteca y Yutani conformaron una fuerza avasalladora ante 60 Seconds (Jun Tonsho, Keiichi Sato, Oji Shiiba y Tetsuya Izuchi).

En la primera semifinal del torneo por el Campeonato LIDET UWF, Takanori Ito sometió a Yuu Izuka, para avanzar a la final.

Para la segunda semifinal, Shinya Aoki logró una gran victoria ante Hikaru Sato sometiéndolo a los cinco minutos de iniciada la refriega.

Violento Jack hizo su debut en GLEAT al lado de Kaz Hayashi, Minoru Tanaka y El Lindaman para dominar a BULK Orchestra (Galeno Del Mal, KAZMA SAKAMOTO, Quiet Storm y Ryuichi Kawakami).

Unagi Sayaka se impuso a Michiko Miyagi en una batalla donde acordaron que la perdedora dejaría la empresa.

El poderoso equipo de BULK Orchestra (Check Shimatani y Hayato Tamura) lograron la sexta defensa del Campeonato G-Infinity ante Black Generation (El Bendito y Flamita).

En el turno principal, T-Hawk de Strong Hearts se proclamó como el nuevo poseedor del Campeonato G-Rex tras dominar a Kaito Ishida, quien cayó en su segunda defensa.

Los resultados completos son:

GLEAT “G PRO-WRESTLING VER.49”, 12.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 707 Espectadores

1. G PROWRESTLING: ~ Invader Attack: Yutani, Emperador Azteca, Elemental y Action Jackson vencieron a Tetsuya Izuchi, Jun Tonsho, Keiichi Sato y Oji Shiiba (9:12) on un Scrificio Azteca de Azteca sobre Sato.

2. G PROWRESTLING: Kotaro Suzuki y Hartley Jackson derrotaron a Soma Watanabe e Issei Onitsuka (8:47) con un Piledriver de Jackson sobre Onitsuka.

3. LIDET UWF Title Tournament – Semifinal: Takanori Ito (E3) venció a Yu Iizuka (D1E1) (12:40) por detención arbitral.

4. LIDET UWF Title Tournament – Semifinal: Shinya Aoki derrotó a Hikaru Sato (5:16) por detención arbitral.

5. G PROWRESTLING ~ Ryuichi Kawakami Return Match: Kaz Hayashi, Minoru Tanaka, El Lindaman y Violento Jack vencieron a Ryuichi Kawakami, KAZMA SAKAMOTO, Quiet Storm y Galeno del Mal (12:04) con un German Suplex Hold de Lindaman sobre Kawakami.

6. G PROWRESTLING: Unagi Sayaka derrotó a Michiko Miyagi (9:43) con un Taigi de Atta.

7. G PROWRESTLING ~ G-INFINITY Title: Hayato Tamura y Check Shimatani (c) vencieron a Flamita y El Bendito (22:41) con la Hayato Orchestra de Hayato sobre Bendito defendiendo el título

8. G PROWRESTLING ~ G-REX Title: T-Hawk derrotó a Kaito Ishida (c) (25:58) con la Night Ride – conquistando el título .