El Fukuoka Nishitetsu Hall fue el escenario para el evento «G Pro-Wrestling Ver.38» de la empresa GLEAT donde se disputó un campeonato.

► «G Pro-Wrestling Ver.38»

El luchador mexicano Flamita reapareció en GLEAT acompañado de YUTANI se impusieron a Minoru Tanaka y Jun Tonsho.

En batalla de tercias, CIMA, El Lindaman y Kaz Hayashi superaron a 60 Seconds (Keiichi Sato y Tetsuya Izuchi) y Soma Watanabe (14:57)

Hayato Tamura y Check Shimatani de BULK ORCHESTRA, lograron la primera defensa del Campeonato G-Infinity en una triple amenaza, dominando a STRONGHEARTS (Shigehiro Irie y T-Hawk) y Masato Kamino y Takanori Ito, siendo un choque de poder a poder.

Los resultados completos son:

GLEAT «G PRO-WRESTLING VER.38», 19.11.2022

Fukuoka Nishitetsu Hall

Asistencia: 302 Espectadores

1. Kaito Ishida venció a Issei Onitsuka (8:46) con un Half Tiger Suplex Hold.

1a. Kaito Ishida derrotó a Oji Shiiba (3:22) con un Modified Ankle Hold

2. Flamita y YUTANI derrotaron a Minoru Tanaka y Jun Tonsho (9:43) con la Super Fuego de Flamita sobre Tonsho.

3. LIDET UWF Rules: Michiko Miyagi (D0/E0) venció a Maya Fukuda (D0/E0) (5:45) con un Crab Hold.

4. Quiet Storm derrotó a Yu Iizuka (7:24) con un Lariat.

5. Kaz Hayashi, El Lindaman y CIMA derrotaron a Tetsuya Izuchi, Keiichi Sato y Soma Watanabe (14:57) con la Meteora de CIMA sobre Watanabe.

6. G-INFINITY Title, 3 Way Match: Hayato Tamura y Check Shimatani (c) vencieron a T-Hawk y Shigehiro Irie (c, Interino) y a Takanori Ito y Masato Kamino (24:00) (1st defense). T-Hawk derrotó a Kamino con la Cerberus. Shimatani venció a Irie con un Samson Clutch (24:00).