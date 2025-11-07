GLEAT: El Lindaman retiene título; TJP lo reta

La empresa GLEAT se presentó en el Yokohama BUNTAI con su gran evento denominado «Ver. MEGA In Yokohama«.

► «Ver. MEGA In Yokohama»

La poderosa ZONES se presentó en la empresa exponiendo el Campeonato Femenino Evolution Strong ante MICHIKO quien dio su máximo esfuerzo y venció a la monarca inaugural, quien cayó en su tercera defensa.

Two panels from a professional wrestling match in a ring setting. Left panel shows two female wrestlers grappling, one with curly hair in green and black outfit applying a hold on the other with straight hair in purple and yellow attire, surrounded by ropes and turnbuckles. Right panel depicts the same wrestlers, the curly-haired one kneeling victoriously holding a championship belt with red, white, and blue straps, while the other kneels in defeat nearby, with GLEAT branding visible on the mat.

TJP hizo su debut en GLEAT al lado de Anti-GLE MONSTERS (Brass Knuckles JUN y Ryuichi Kawakami) dominando a la tercia de Junjie, Kotaro Suzuki y Minoru Tanaka.

Multiple male wrestlers in athletic gear and masks stand and pose dynamically in a brightly lit wrestling ring surrounded by ropes and turnbuckles, one central figure with tattoos and raised arms holds a green championship belt overhead while others gesture triumphantly nearby, large GLEAT logo banners visible on walls and mat edges under spotlights.

Luego de diez meses de ausencia, Hayato Tamura regresó en un mano a mano contra Check Shimatani, quien tuvo su último lucha con la empresa ya que irá de manera indefinida a México con Triple A. Tamura no tuvo problemas en alzarse con el triunfo.

Two male wrestlers stand in a professional wrestling ring, one with blonde hair wearing white trunks and boots raising arms in celebration, the other with dark hair in black trunks and knee pads fist-bumping, large screen behind shows additional wrestlers, event banner visible, audience in background.

Tras un largo preámbulo precedido de dimes y diretes, Suwama y Katsuhiko Nakajima se enfrentaron en un mano a mano que se llevó el veterano luchador. Al término del combate, los dos estrecharon sus manos en señal de respeto y abriendo la posibilidad de formar equipo más adelante.

Two male wrestlers facing each other in a dimly lit ring with blue lighting and spotlights, one with short curly black hair wearing white trunks shaking hands with the other with long blond hair and round face wearing black trunks with DX logo, both shirtless and showing muscular builds with wristbands.

En el turno principal, El Lindaman concretó la primera defensa del Campeonato G-REX doblegando al veterano CIMA, en una reñida reyerta donde se combinaron los castigos de sumisión y golpes brutales.

Two male wrestlers in black sumo-style shorts kneel on a blue-lit wrestling ring mat during a match one with shaved head and muscular build kneels forward applying pressure while the other lies face down with short dark hair and a blue cloth under his head amid blurred crowd in background

Tras celebrar la victoria, El Lindaman recibió el desafío de TJP, quien lo amenazó con que recibirá todo el castigo poderoso de su alter ego, Aswang.

Los resultados completos son:

GLEAT «GLEAT VER.MEGA IN YOKOHAMA BUNTAI», 03.11.2025
Yokohama BUNTAI
703 Espectadores

0. GLEAT VER.MEGA in Yokohama BUNTAI Commemorative Event! G PROWRESTLING GLEAT Super Battle Royal: Parker Boudreaux venció a Soma Watanabe (16:14) Orden de Eliminación: Nico Inverardi, Mirco Mori, Takayuki Ueki, Quiet Storm, Reimu Imai , Abdullah Kobayashi , Brahman Shu y Brahman Kei, Shuji Ishikawa y Soma Watanabe.
1. GLEAT MMA ~ MMA Rules: Tomohito Mizuguchi venció a Tetsuya Izuchi (R1, 1:07) con un Choke Sleeper-
2. GLEAT MMA ~ Grappling No-Gi: Yu Iizuka vs. Yoshinari Fukushima – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (R1, 5:00)[/B].
3. LIDET UWF Rules: Ryo Aitaka venció a Hideki «Shrek» Sekine (6:45) por TKO.
4. G PROWRESTLING ~ BLACK GENERATION INTERNATIONAL vs CPF: Kaito Ishida, Soma Watanabe y KAZMA SAKAMOTO vencieron a Joe Lando, Danny Black y Maverick Mayhew (12:49) con un Firebird Splash de Watanabe sobre Mayhew.
5. Evolution Strong Women’s Title: MICHIKO venció a ZONES (c) (7:05) con un Hitodenashi Driver – Conquistando el título.
6. Special Tag Match: T-Hawk y Naoki Tanizaki vencieron a Takehiro Yamamura y Shigehiro Irie (8:24) con un Pret-a-Porter de T-Hawk sobre Yamamura.
7. GLEAT vs. Anti-GLE MONSTERS: TJP, Ryuichi «Shaman» Kawakami y Brass Knuckles JUN vencieron a Junjie, Minoru Tanaka y Kotaro Suzuki (12:53) con un Knee Bar de TJP sobre Tanaka.
8. Hayato Tamura Return Match y Nobuhiro Shimatanis Farewell Match Part 1: Hayato Tamura venció a Check Shimatani (18:13) con un Spanish Fly.
9. Special Singles Match: Suwama venció a Katsuhiko Nakajima (18:32) con un Backdrop.
10. G-REX Title: El Lindaman (c) venció a CIMA (26:18) con un German Suplex Hold defendiendo el título.

