GLEAT: El Lindaman retiene título; TJP lo reta

La empresa GLEAT se presentó en el Yokohama BUNTAI con su gran evento denominado «Ver. MEGA In Yokohama«.

► «Ver. MEGA In Yokohama»

La poderosa ZONES se presentó en la empresa exponiendo el Campeonato Femenino Evolution Strong ante MICHIKO quien dio su máximo esfuerzo y venció a la monarca inaugural, quien cayó en su tercera defensa.

TJP hizo su debut en GLEAT al lado de Anti-GLE MONSTERS (Brass Knuckles JUN y Ryuichi Kawakami) dominando a la tercia de Junjie, Kotaro Suzuki y Minoru Tanaka.

Luego de diez meses de ausencia, Hayato Tamura regresó en un mano a mano contra Check Shimatani, quien tuvo su último lucha con la empresa ya que irá de manera indefinida a México con Triple A. Tamura no tuvo problemas en alzarse con el triunfo.

Tras un largo preámbulo precedido de dimes y diretes, Suwama y Katsuhiko Nakajima se enfrentaron en un mano a mano que se llevó el veterano luchador. Al término del combate, los dos estrecharon sus manos en señal de respeto y abriendo la posibilidad de formar equipo más adelante.

En el turno principal, El Lindaman concretó la primera defensa del Campeonato G-REX doblegando al veterano CIMA, en una reñida reyerta donde se combinaron los castigos de sumisión y golpes brutales.

Tras celebrar la victoria, El Lindaman recibió el desafío de TJP, quien lo amenazó con que recibirá todo el castigo poderoso de su alter ego, Aswang.

Los resultados completos son:

GLEAT «GLEAT VER.MEGA IN YOKOHAMA BUNTAI», 03.11.2025

Yokohama BUNTAI

703 Espectadores

0. GLEAT VER.MEGA in Yokohama BUNTAI Commemorative Event! G PROWRESTLING GLEAT Super Battle Royal: Parker Boudreaux venció a Soma Watanabe (16:14) Orden de Eliminación: Nico Inverardi, Mirco Mori, Takayuki Ueki, Quiet Storm, Reimu Imai , Abdullah Kobayashi , Brahman Shu y Brahman Kei, Shuji Ishikawa y Soma Watanabe.

1. GLEAT MMA ~ MMA Rules: Tomohito Mizuguchi venció a Tetsuya Izuchi (R1, 1:07) con un Choke Sleeper-

2. GLEAT MMA ~ Grappling No-Gi: Yu Iizuka vs. Yoshinari Fukushima – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (R1, 5:00)[/B].

3. LIDET UWF Rules: Ryo Aitaka venció a Hideki «Shrek» Sekine (6:45) por TKO.

4. G PROWRESTLING ~ BLACK GENERATION INTERNATIONAL vs CPF: Kaito Ishida, Soma Watanabe y KAZMA SAKAMOTO vencieron a Joe Lando, Danny Black y Maverick Mayhew (12:49) con un Firebird Splash de Watanabe sobre Mayhew.

5. Evolution Strong Women’s Title: MICHIKO venció a ZONES (c) (7:05) con un Hitodenashi Driver – Conquistando el título.

6. Special Tag Match: T-Hawk y Naoki Tanizaki vencieron a Takehiro Yamamura y Shigehiro Irie (8:24) con un Pret-a-Porter de T-Hawk sobre Yamamura.

7. GLEAT vs. Anti-GLE MONSTERS: TJP, Ryuichi «Shaman» Kawakami y Brass Knuckles JUN vencieron a Junjie, Minoru Tanaka y Kotaro Suzuki (12:53) con un Knee Bar de TJP sobre Tanaka.

8. Hayato Tamura Return Match y Nobuhiro Shimatanis Farewell Match Part 1: Hayato Tamura venció a Check Shimatani (18:13) con un Spanish Fly.

9. Special Singles Match: Suwama venció a Katsuhiko Nakajima (18:32) con un Backdrop.

10. G-REX Title: El Lindaman (c) venció a CIMA (26:18) con un German Suplex Hold defendiendo el título.