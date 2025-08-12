Gladiadores modernos: análisis de los luchadores con más victorias en artes marciales profesionales 

En el vertiginoso mundo de los deportes de combate, el rendimiento no se mide solo en títulos, sino en la constancia para ganar, adaptarse y mantenerse en la cima frente a rivales cada vez más preparados. Entre 2023 y 2025, distintas disciplinas como las artes marciales mixtas (MMA), el boxeo, el kickboxing y el Muay Thai han visto surgir —o consolidarse— a auténticos colosos de la victoria. Estos atletas, tanto hombres como mujeres, han acumulado triunfos que no solo se reflejan en sus récords, sino que también han redefinido estilos, estrategias y maneras de entender el combate.

En este artículo haremos un recorrido analítico por las figuras que más victorias han conseguido en los últimos dos años, examinando qué elementos de su preparación, técnica y mentalidad han sido determinantes para lograrlo. Desde el octágono de la UFC hasta los cuadriláteros del boxeo, pasando por los rings de kickboxing y las arenas del Muay Thai, desgranaremos qué hace que estos nombres se mantengan como referencia mundial.

MMA: el laboratorio de los campeones completos

Las artes marciales mixtas representan uno de los entornos más exigentes para cualquier luchador. No basta con dominar un solo estilo: el éxito se forja combinando striking, grappling, defensa de derribos y resistencia mental. Entre 2023 y 2025, varios nombres han destacado con una constancia que los coloca en la cima de la élite.

En el panorama masculino, Jon Jones sigue siendo un caso aparte. A pesar de una trayectoria marcada por pausas y retos personales, su capacidad para imponerse en combates clave lo mantiene como uno de los más efectivos dentro de la UFC. Su dominio táctico, basado en la gestión de la distancia y un uso quirúrgico de las fintas, le permite controlar rivales más jóvenes y explosivos.

Dricus Du Plessis, Jack Della Maddalena, Ilia Topuria y Alexander Volkanovski han sido otros protagonistas de este ciclo. Du Plessis ha brillado por su ritmo constante de presión y por combinar potentes intercambios en pie con un wrestling sólido. Topuria, por su parte, ha demostrado que la precisión es tan letal como la fuerza bruta, mientras Volkanovski sigue consolidando un legado basado en la versatilidad y la inteligencia táctica.

En la división femenina, la china Weili Zhang ha mantenido una impecable racha en 2024, defendiendo dos veces el título de peso paja con actuaciones dominantes que combinan volumen de golpes, explosividad y defensa ante grapplers. Valentina Shevchenko, tras un breve bache, recuperó el cinturón de peso mosca y volvió a mostrar por qué su juego de contraataque y control del ritmo es casi inquebrantable. Alexa Grasso, Erin Blanchfield y Manon Fiorot, con estilos distintos, han demostrado que la profundidad de talento femenino en la UFC está en uno de sus mejores momentos históricos.

Boxeo: la tradición de la precisión y el aguante

El boxeo profesional, con su historia centenaria, sigue siendo un termómetro de disciplina, técnica y mentalidad ganadora. Aunque en los últimos años la información estadística exacta de victorias recientes es más fragmentaria, ciertos nombres han marcado diferencias.

Chantelle Cameron se ha erigido como figura indiscutible del boxeo femenino contemporáneo. Su victoria sobre Katie Taylor en 2023 no solo fue un hito personal, sino que simbolizó un cambio de guardia en la división. Su capacidad para imponer ritmo, trabajar el jab de manera sistemática y cerrar espacios la convierte en una boxeadora difícil de descifrar.

En el boxeo masculino, aunque los grandes pesos pesados con récords históricos no siempre se mantienen tan activos, los campeones actuales siguen acumulando defensas exitosas en peleas de alto nivel. La clave en este periodo ha sido la combinación de potencia y consistencia: aquellos que logran mantener su preparación física óptima y ajustar estrategias sobre la marcha son los que más victorias han sumado en combates titulares.

Kickboxing: potencia y control del espacio

El kickboxing moderno ha alcanzado un punto donde la explosividad debe ir acompañada de una lectura inmediata de la distancia y del timing. En la categoría masculina, Rico Verhoeven continúa siendo el referente indiscutible del peso pesado. Su dominio en Glory, defendiendo repetidamente el campeonato, es producto de una preparación física que le permite mantener ritmo alto durante todo el combate, sumado a una defensa de golpes y bloqueos que neutralizan la ofensiva rival.

La diferencia entre Verhoeven y otros competidores de élite no es solo física, sino estratégica: su capacidad para desgastar mentalmente al oponente a base de presión constante y cambios de ángulo es un factor decisivo en su cadena de victorias.

En el sector femenino, si bien las cifras exactas de los últimos dos años no siempre son públicas, las clasificaciones de Combat Press y Beyond Kick confirman que hay un núcleo de luchadoras que mantienen una frecuencia alta de triunfos. Lo característico de este grupo es su diversidad técnica: desde especialistas en high kicks explosivas hasta luchadoras con un juego de low kicks que desestabiliza por completo el equilibrio rival.

Muay Thai: la tradición que sigue produciendo leyendas

El Muay Thai es un arte en el que la experiencia, la resistencia y la técnica refinada se mezclan con una mentalidad guerrera casi ceremonial. En el ámbito masculino, Khunsueklek Boomdeksian ha protagonizado uno de los hitos más impresionantes del periodo reciente: una racha de 40 combates invicto y múltiples títulos en el Rajadamnern Stadium. Su dominio se basa en el uso magistral de las rodillas y el clinch, dos armas que en el Muay Thai de élite marcan la diferencia.

Otros nombres como Tawanchai P.K., Chaila Por.Lakboon y Kumandoi Petchyindee han mantenido un alto volumen de victorias, destacando por su capacidad de adaptación a estilos diversos. En este deporte, donde los rivales pueden enfrentarse varias veces en un mismo año, esa flexibilidad táctica es vital.

En la rama femenina, Somratsamee ha hecho historia al convertirse en la primera campeona de peso gallo del Rajadamnern Stadium, acumulando más de 110 victorias en su carrera. Anissa Meksen, con más de un centenar de triunfos, es otro ejemplo de longevidad y consistencia, mientras Allycia Rodrigues se proyecta como una figura ascendente capaz de competir tanto en Tailandia como en escenarios internacionales, adaptando su estilo a las reglas y el ritmo de cada contexto.

Factores comunes en los luchadores más victoriosos

Si bien cada disciplina tiene sus propias reglas, estilos y contextos, al analizar a estos campeones se observan patrones recurrentes. La preparación física de élite es un denominador común, pero lo que realmente diferencia a los mejores es la capacidad de leer al rival y ajustar la estrategia en tiempo real. La gestión de la energía, la anticipación de los movimientos contrarios y la habilidad para explotar errores mínimos son elementos que se repiten en todos ellos.

La mentalidad también es un componente esencial. Estos atletas no solo entrenan para ganar, sino para resistir la presión mediática, la exigencia del calendario y, en muchos casos, la necesidad de reinventarse después de una derrota. El trabajo con equipos multidisciplinarios —entrenadores de técnica, preparadores físicos, nutricionistas y psicólogos deportivos— es hoy un estándar para quienes aspiran a mantenerse en la élite.

Entre 2023 y 2025, los deportes de combate han sido testigos de la consolidación y el surgimiento de figuras cuya capacidad para acumular victorias se explica por la combinación de talento, estrategia y constancia. Desde el octágono hasta el cuadrilátero, pasando por el ring de Muay Thai, estos atletas han demostrado que el éxito no es producto de un golpe de suerte, sino de una planificación meticulosa y una ejecución impecable bajo presión.

Ya sea el control quirúrgico de Jon Jones, la presión asfixiante de Dricus Du Plessis, la explosividad de Weili Zhang o la inteligencia de Khunsueklek Boomdeksian, todos ellos comparten la misma esencia: la búsqueda constante de superación. Para el aficionado, su trayectoria no solo ofrece espectáculo, sino también una lección sobre disciplina, adaptación y mentalidad ganadora. Y es que en los deportes de combate, las victorias no solo se cuentan en números, sino en la huella que dejan en la historia de la disciplina.