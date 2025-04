Giulia volvió a la acción tras perder su título

Durante edición de NXT Roadblock 2025, Stephanie Vaquer se convirtió en doble campeona al derrotar a la japonesa Giulia para convertirse en la nueva Campeona NXT luego de un gran combate, reteniendo además el Campeonato Norteamericano Femenil NXT y logrando sellar su meteórico ascenso luego de llevar solo unos meses en la WWE. Mientras tanto, la ahora ex Campeona rompió el silencio y prometió «volver con fuerza», aunque se especulaba que iba a estar un tiempo ausente debido a una lesión (no ha aparecido en televisión desde entonces), aunque no parecía una situación de gravedad y «The Beautiful Madness» podría estar lista para el fin de semana de WrestleMania 41.

► Giulia luchó durante un evento no televisado

Tras semanas de especulaciones sobre su estatus en la WWE, «The Beautiful Madness» finalmente volvió a los encordados, ya que luchó en el evento en vivo no televisado de NXT el 4 de abril en Crystal River, Florida, en su primer combate desde que perdió el Campeonato Femenil NXT ante Stephanie Vaquer en NXT Roadblock. Esto fue capturado por un fanático en las redes sociales, quien compartió varias imágenes de la presentación de Giulia durante el referido evento en vivo.

Al final, nunca se supo qué tipo de afectación tuvo Giulia, ya que esta situación no fue aboradada de manera oficial; además, durante un episodio reciente del podcast Fightful Select, Sean Ross Sapp abordó su situación cuando se le preguntó por qué la ex Campeona NXT había estado ausente del ring, agregando que no había participado en clases ni ejercicios desde el combate contra Stephanie.

En un dato no menor, debemos agregar que la misma cuenta que compartió las imágenes del regreso de Giulia mencionó que su combate duró apenas un par de segundos, cuando derrotó sin oposición a Arianna Grace, por lo que no podemos asegurar en este punto que la ex Campeona está al 100%; sin embargo, este es un paso muy importante en relación a su regreso a las pantallas, y que bien podría darse en NXT Stand & Deliver.