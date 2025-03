¿Giulia va rumbo al elenco principal de WWE?

Durante edición de NXT de la semana, cuando se llevó a cabo el especial WWE Roadblock 2025, la chilena Stephanie Vaquer se convirtió en doble campeona al derrotar a la japonesa Giulia para convertirse en la nueva Campeona NXT luego de un gran combate, reteniendo además el Campeonato Norteamericano Femenil NXT y logrando sellar su meteórico ascenso luego de llevar solo unos meses en la WWE. Mientras tanto, la ahora ex Campeona rompió el silencio y prometió «volver con fuerza», aunque se especulaba que iba a estar un tiempo ausente debido a una lesión.

► Giulia podría aparecer durante el fin de semana de WrestleMania 41

Tras su derrota contra Stephanie Vaquer, mucho se ha especulado sobre el futuro de Giulia, y algunos creen que su derrota podría estar relacionada con una llegada al elenco principal.

Al respecto, en la reciente edición de Fightful’s The Hump, Sean Ross Sapp confirmó que, por ahora, Giulia sigue en camino para WrestleMania 41 y que no hay indicios de que la WWE haya cambiado sus planes. «Por lo que he oído, sí. No he oído nada que indique lo contrario».

Previamente se había informado que Giulia lidiaba con dos problemas que contribuyeron a su reciente derrota titular: la lesión antes mencionada (sin tener un dato exacto de cuál es la afectación) y un problema menor con su visado. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, sigue estando en una posición destacada dentro de la WWE y no se descarta su presencia en WrestleMania, considerando que ya tuvo una experiencia previa con el elenco principal en el Royal Rumble de este año.

Aunque GIulia pueda aparecer durante el fin de semana de WrestleMania 41, no necesariamente signifique que vaya a tener una participación activa en el evento premium, ya que bien podría estar tras bastidores o entre el público, en WWE The World, o en NXT Stand and Deliver, que tambien se llevará a cabo en Las Vegas. En todo caso, habrá que esperar para ver cuáles son los planes futuros que tiene WWE para «The Beautiful Madness».