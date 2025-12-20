Giulia supera a Alba Fyre en SmackDown y avanza hacia su objetivo

Giulia continúa su camino hacia el Campeonato Femenil de los Estados Unidos, pero sabe que para llegar a la campeona Chelsea Green debe primero derribar a su guardia pretoriana. Esta noche, Alba Fyre cumplió su rol de centinela con devoción, poniendo todo en la línea para detener a la contendiente, aunque al final no fue suficiente.

► Momentos clave

Desde el inicio, Alba Fyre, aprovechando la obsesión de Giulia por la campeona, aplicó un DDT que estuvo a punto de darle una victoria sorpresa. En los minutos cruciales, Fyre siguió castigando a Giulia, incluso conectando una patada en el rostro que parecía debilitar a la luchadora japonesa.

Cuando todo parecía indicar que Fyre podría ganar con un amarre a espaldas, la resistencia y ferocidad de Giulia brillaron. Bloqueando la llave, Giulia se liberó con un potente rodillazo que aturdió a su rival. Sin dar tiempo a la recuperación, Giulia levantó a una Fyre exhausta y la estampó contra la lona con su movimiento definitivo: la devastadora Northern Lights Bomb.

► ¿Y ahora qué?

La cuenta de tres fue inmediata. Con esta victoria, Giulia sabe que la batalla por el título está cada vez más cerca.